"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа
"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа
Французский "Лион" почтит память погибших в ДТП болельщиков греческого ПАОКа во время матча последнего тура основного этапа Лиги Европы, сообщается на странице... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T19:46:00+03:00
футбол
спорт
тимишоара
франция
дтп
олимпик (лион)
паок
тимишоара
франция
Новости
ru-RU
спорт, тимишоара, франция, дтп, олимпик (лион), паок
Футбол, Спорт, Тимишоара, Франция, ДТП, Олимпик (Лион), ПАОК
"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа
"Лион" почтит память погибших в ДТП болельщиков ПАОКа во время матча Лиги Европы
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Французский "Лион" почтит память погибших в ДТП болельщиков греческого ПАОКа во время матча последнего тура основного этапа Лиги Европы, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Во вторник на автомагистрали в районе румынского города Тимишоара минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.
"Лион" выражает глубокие и искренние соболезнования ПАОКу в связи с трагической гибелью нескольких болельщиков в результате ДТП, произошедшего во вторник. Все наши мысли обращены и к пострадавшим, которые в настоящее время борются за жизнь. Память погибших будет почтена во время матча", - говорится в заявлении.
Фанаты ПАОКа направлялись во Францию на матч восьмого тура общего этапа Лиги Европы, который состоится 29 января.