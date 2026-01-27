"Лион" почтит память погибших в ДТП фанатов ПАОКа

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Французский "Лион" почтит память погибших в ДТП болельщиков греческого ПАОКа во время матча последнего тура основного этапа Лиги Европы, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.

Во вторник на автомагистрали в районе румынского города Тимишоара минивэн, в котором находились болельщики ПАОКа, при попытке обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. Семь человек, включая водителя, погибли на месте, трое получили ранения и были доставлены в больницу.

"Лион" выражает глубокие и искренние соболезнования ПАОКу в связи с трагической гибелью нескольких болельщиков в результате ДТП, произошедшего во вторник. Все наши мысли обращены и к пострадавшим, которые в настоящее время борются за жизнь. Память погибших будет почтена во время матча", - говорится в заявлении.