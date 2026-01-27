"Могу сходить за хлебом": Кудерметова рассказала о внимании фанатов

"Какого-то чрезмерного внимания у меня, конечно, нет. Но было очень приятно, когда я вернулась после победы в Уимблдоне: было повышенное внимание, меня встречали в аэропорту, много детей дарили цветы. Потом была встреча с раисом Татарстана, пресс-конференция, мастер-класс. За короткий промежуток времени внимания было действительно много. Физически это было тяжело, но при этом я чувствовала внутренний трепет - было приятно, что мою победу так оценили", - сказала Кудерметова.