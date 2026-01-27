"Могу сходить за хлебом": Кудерметова рассказала о внимании фанатов

https://ria.ru/20260127/kudermetova-2070577169.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала РИА Новости, что у нее нет сильного внимания от фанатов, поэтому она может спокойно сходить в магазин за хлебом.
Кудерметовой 28 лет. Она занимает 32-е место в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В парном рейтинге россиянка располагается на седьмой строчке. В 2025 году уроженка Казани
в паре с бельгийкой Элизой Мертенс стала победительницей Уимблдона и итогового турнира WTA.
"Какого-то чрезмерного внимания у меня, конечно, нет. Но было очень приятно, когда я вернулась после победы в Уимблдоне: было повышенное внимание, меня встречали в аэропорту, много детей дарили цветы. Потом была встреча с раисом Татарстана, пресс-конференция, мастер-класс. За короткий промежуток времени внимания было действительно много. Физически это было тяжело, но при этом я чувствовала внутренний трепет - было приятно, что мою победу так оценили", - сказала Кудерметова.
"А получается ли спокойно сходить в магазин за хлебом? Да, абсолютно спокойно. Можно и в валенках прогуляться в магазин в деревне. Без проблем. У меня нет такого сверхвнимания, как, например, у наших ребят, которых узнают везде. Пока такого нет", - отметила теннисистка.