В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса - РИА Новости, 27.01.2026
12:38 27.01.2026
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса
2026-01-27T12:38:00+03:00
2026-01-27T12:38:00+03:00
в мире
донбасс
россия
владимир зеленский
владимир константинов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
республика крым
донбасс
россия
республика крым
в мире, донбасс, россия, владимир зеленский, владимир константинов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, республика крым
В мире, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Константинов назвал слова Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса бравадой

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. ВСУ в любом случае оставят Донбасс, и слова Владимира Зеленского об отказе вывести их оттуда просто бравада и очередной пиар-ход, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"У Зеленского сложная ситуация внутри страны, поэтому ему приходится постоянно что-то говорить, путая всех, маскируя своё согласие на непопулярные шаги. Его (отказ от вывода - ред.) бравада, просто очередной пиар-ход", - сказал Константинов.
По его мнению, вывод ВСУ или же их бегство из Донбасса однозначно произойдет.
"Так что это случится при любом сценарии развития событий", - считает Константинов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
В миреДонбассРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРеспублика Крым
 
 
