В Крыму прокомментировали отказ Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. ВСУ в любом случае оставят Донбасс, и слова Владимира Зеленского об отказе вывести их оттуда просто бравада и очередной пиар-ход, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"У Зеленского сложная ситуация внутри страны, поэтому ему приходится постоянно что-то говорить, путая всех, маскируя своё согласие на непопулярные шаги. Его (отказ от вывода - ред.) бравада, просто очередной пиар-ход", - сказал Константинов

По его мнению, вывод ВСУ или же их бегство из Донбасса однозначно произойдет.

"Так что это случится при любом сценарии развития событий", - считает Константинов.