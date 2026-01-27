https://ria.ru/20260127/kostornaja-2070467106.html
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Спортивную пару фигуристов Алена Косторная/Георгий Куница продолжит тренировать Сергей Росляков, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
фигурное катание
спорт
алена косторная
георгий куница
евгений плющенко
спорт, алена косторная, георгий куница, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алена Косторная, Георгий Куница, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Плющенко: Косторную и Куницу продолжит тренировать Росляков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Спортивную пару фигуристов Алена Косторная/Георгий Куница продолжит тренировать Сергей Росляков, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Косторная и Куница перешли в академию "Ангелы Плющенко".
"Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечем при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Аленой и Георгием над прыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и не интересно", - сказал Плющенко.
"Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Еще даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле", - обратил внимание специалист.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте во вторник на сайте РИА Новости.