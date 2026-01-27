Рейтинг@Mail.ru
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
08:36 27.01.2026 (обновлено: 09:33 27.01.2026)
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу
Спортивную пару фигуристов Алена Косторная/Георгий Куница продолжит тренировать Сергей Росляков, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T08:36:00+03:00
2026-01-27T09:33:00+03:00
фигурное катание, алена косторная, георгий куница, евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Алена Косторная, Георгий Куница, Евгений Плющенко
Плющенко рассказал, кто будет тренировать Косторную и Куницу

Плющенко: Косторную и Куницу продолжит тренировать Росляков

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлена Косторная и Георгий Куница
Алена Косторная и Георгий Куница - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алена Косторная и Георгий Куница. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости, Борис Ходоровский. Спортивную пару фигуристов Алена Косторная/Георгий Куница продолжит тренировать Сергей Росляков, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Косторная и Куница перешли в академию "Ангелы Плющенко".
«
"Ребята продолжат тренироваться у своего тренера Сергея Рослякова, который будет приезжать к нам на базу. Привлечем при необходимости и других специалистов. Сам буду работать с Аленой и Георгием над прыжками. В парные элементы лезть не рискну. Мне это не нужно, да и не интересно", - сказал Плющенко.
"Пока рано говорить о прыжковом контенте этой пары. Еще даже не видел ребят, которые в начале января выступали в шоу. Не знаю, в какой они форме, как тренируются, есть ли желание и кураж, чтобы освоить что-то новое. На словах они готовы. Посмотрим, как будет на деле", - обратил внимание специалист.
Полностью интервью с Евгением Плющенко читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Фигурное катание
 
