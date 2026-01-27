Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии - РИА Новости, 27.01.2026
18:14 27.01.2026 (обновлено: 18:30 27.01.2026)
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии - РИА Новости, 27.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии
Инициированные председателем КНР Си Цзиньпином масштабные кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил призваны повысить их управляемость на случай... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
китай
сша
тайвань
василий кашин
си цзиньпин
чжан юся
высшая школа экономики (вшэ)
китай
сша
тайвань
в мире, китай, сша, тайвань, василий кашин, си цзиньпин, чжан юся, высшая школа экономики (вшэ), народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, США, Тайвань, Василий Кашин, Си Цзиньпин, Чжан Юся, Высшая школа экономики (ВШЭ), Народно-освободительная армия Китая
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии

Кашин: Си Цзиньпин хочет повысить управляемость армии на случай кризиса

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Инициированные председателем КНР Си Цзиньпином масштабные кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил призваны повысить их управляемость на случай глобального кризиса, в первую очередь с США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся и начальник Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Китае рассказали о расследовании против высокопоставленного военного
25 января, 06:24
"На мой взгляд, целью отставок является обеспечение идеальной управляемости ВС", - считает Кашин.
По его словам, "это важный новый раунд аппаратной борьбы в Китае, говорящей об определенном уровне внутреннего кризиса и серьезной перестройке всей внутренней и внешней политики".
По мнению Кашина, отставки не были ожидаемы, поскольку на протяжении многих лет Чжан Юся воспринимался как ближайший соратник Си Цзиньпина. Они не только сами знакомы с ранних лет, но и их отцы были друзьями и соратниками еще в период своей молодости, указал эксперт.
В начале третьего срока Си Цзиньпина в марте 2023 года в ЦВС входили шесть генералов. Спустя почти три года в высшем военном органе страны остаются только двое, включая самого Си Цзиньпина в ранге председателя и его заместителя Чжан Шэнминя.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Китае начали расследование в отношении двух высокопоставленных военных
24 января, 10:26
"Есть целый ряд признаков того, что Китай готовится к очень серьезному столкновению, военно-политическому кризису, прежде всего, в отношениях с США. Этот кризис с высокой вероятностью будет связан с Тайванем, но не обязательно только с ним", - считает Кашин.
По его словам, власти Китая проводят целый ряд мероприятий, например, в сфере мобилизационной подготовки экономики, финансовой системы, накопления запасов. Одновременно происходят серьезные кадровые перестановки в оборонной и внешнеполитической частях партийно-государственного аппарата.
При этом Кашин подчеркнул устойчивость управления Народно-освободительной армии Китая (НОАК) даже во время кадровых перестановок. Например, когда ранее в результате антикоррупционных расследований освобождались от должности командующие военными округами, их структуры продолжали штатно функционировать и проводить крупные учения, добавил он.
В опубликованной ранее редакционной статье китайской армейской газеты "Цзефанцзюньбао" отмечалось, что Чжан Юся и Лю Чжэньли серьезно предали доверие ЦК КПК и ЦВС, "нанесли огромный ущерб" политическому строительству армии, политической среде и боевой эффективности, и оказали крайне негативное влияние на партию, страну и армию. В статье подчеркивалось, что расследование в отношении Чжан Юся и Лю Чжэньли является важным проявлением решимости и силы партии и армии, и имеет "огромное значение для победы в решающей, затяжной и всеобъемлющей войне против коррупции в армии".
Учения Народно-освободительной армии и ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море
24 января, 08:00
 
В миреКитайСШАТайваньВасилий КашинСи ЦзиньпинЧжан ЮсяВысшая школа экономики (ВШЭ)Народно-освободительная армия Китая
 
 
