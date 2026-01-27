Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Инициированные председателем КНР Си Цзиньпином масштабные кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил призваны повысить их управляемость на случай глобального кризиса, в первую очередь с США, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юся и начальник Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников.

"На мой взгляд, целью отставок является обеспечение идеальной управляемости ВС", - считает Кашин

По его словам, "это важный новый раунд аппаратной борьбы в Китае , говорящей об определенном уровне внутреннего кризиса и серьезной перестройке всей внутренней и внешней политики".

По мнению Кашина, отставки не были ожидаемы, поскольку на протяжении многих лет Чжан Юся воспринимался как ближайший соратник Си Цзиньпина . Они не только сами знакомы с ранних лет, но и их отцы были друзьями и соратниками еще в период своей молодости, указал эксперт.

В начале третьего срока Си Цзиньпина в марте 2023 года в ЦВС входили шесть генералов. Спустя почти три года в высшем военном органе страны остаются только двое, включая самого Си Цзиньпина в ранге председателя и его заместителя Чжан Шэнминя.

"Есть целый ряд признаков того, что Китай готовится к очень серьезному столкновению, военно-политическому кризису, прежде всего, в отношениях с США . Этот кризис с высокой вероятностью будет связан с Тайванем , но не обязательно только с ним", - считает Кашин.

По его словам, власти Китая проводят целый ряд мероприятий, например, в сфере мобилизационной подготовки экономики, финансовой системы, накопления запасов. Одновременно происходят серьезные кадровые перестановки в оборонной и внешнеполитической частях партийно-государственного аппарата.

При этом Кашин подчеркнул устойчивость управления Народно-освободительной армии Китая ( НОАК ) даже во время кадровых перестановок. Например, когда ранее в результате антикоррупционных расследований освобождались от должности командующие военными округами, их структуры продолжали штатно функционировать и проводить крупные учения, добавил он.