Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США могут нанести удары по Ирану в случае нового витка эскалации в стране, если этого не случится, то американцы ограничатся экономическим и психологическим давлением, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.

"Я думаю, что если не будет какого-то явного обострения внутренней ситуации, если опять не начнутся массовые протесты, если они не будут подавляться и не будет много жертв, если мы не увидим эскалацию, а, судя по всему, ее сейчас не происходит, то США будут ограничиваться мерами экономического давления, присутствием авианосной группы, и, скорее всего, ударов не будет. Это будет некий фон психологического давления на Иран , чтобы предотвратить жесткое подавление протестов. То есть, есть некий козырь, которым американцы воспользуются в крайнем случае", - сказал эксперт.

Всё зависит от динамики ситуации внутри Ирана, указал Кортунов

"Если всё-таки начнется какой-то новый этап протестной активности, то тогда всё возможно, в том числе и силовые акции с использованием ресурсов авианосной группы. Если ничего не будет, то (президент США Дональд - ред.) Трамп скажет, что он "стукнул кулаком по столу" - и всё угомонились, что это его победа. А если всё начнется заново, то будет очередная силовая акция", - полагает эксперт.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосной группы Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане . Позднее издание New York Times сообщило, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.