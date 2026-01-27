Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 27.01.2026 (обновлено: 10:40 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/iran-2070482225.html
Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации
Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации - РИА Новости, 27.01.2026
Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации
США могут нанести удары по Ирану в случае нового витка эскалации в стране, если этого не случится, то американцы ограничатся экономическим и психологическим... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:18:00+03:00
2026-01-27T10:40:00+03:00
в мире
иран
сша
индийский океан
андрей кортунов
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260126/iran-2070243412.html
https://ria.ru/20260124/iran-2070032334.html
иран
сша
индийский океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, индийский океан, андрей кортунов, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Иран, США, Индийский океан, Андрей Кортунов, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Эксперт оценил возможность ударов США по Ирану в случае эскалации

Кортунов: США могут нанести удары по Ирану в случае нового витка эскалации

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. США могут нанести удары по Ирану в случае нового витка эскалации в стране, если этого не случится, то американцы ограничатся экономическим и психологическим давлением, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
"Я думаю, что если не будет какого-то явного обострения внутренней ситуации, если опять не начнутся массовые протесты, если они не будут подавляться и не будет много жертв, если мы не увидим эскалацию, а, судя по всему, ее сейчас не происходит, то США будут ограничиваться мерами экономического давления, присутствием авианосной группы, и, скорее всего, ударов не будет. Это будет некий фон психологического давления на Иран, чтобы предотвратить жесткое подавление протестов. То есть, есть некий козырь, которым американцы воспользуются в крайнем случае", - сказал эксперт.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Уже попрощались": в Иране сделали жесткое заявление об атаке США
Вчера, 06:24
Всё зависит от динамики ситуации внутри Ирана, указал Кортунов.
"Если всё-таки начнется какой-то новый этап протестной активности, то тогда всё возможно, в том числе и силовые акции с использованием ресурсов авианосной группы. Если ничего не будет, то (президент США Дональд - ред.) Трамп скажет, что он "стукнул кулаком по столу" - и всё угомонились, что это его победа. А если всё начнется заново, то будет очередная силовая акция", - полагает эксперт.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосной группы Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. Позднее издание New York Times сообщило, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Трамп 22 января заявил, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдет в будущем.
Антиамериканское граффити на здании в Тегеране, Иран. 24 января 2026 - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Иране предупредили о серьезном ответе на любую атаку
24 января, 09:13
 
В миреИранСШАИндийский океанАндрей КортуновМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала