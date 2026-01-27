https://ria.ru/20260127/ipoteka-2070455998.html
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке - РИА Новости, 27.01.2026
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T05:10:00+03:00
2026-01-27T05:10:00+03:00
2026-01-27T05:10:00+03:00
экономика
республика ингушетия
республика дагестан
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://ria.ru/20260124/ipoteka-2070021002.html
республика ингушетия
республика дагестан
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика ингушетия, республика дагестан, республика тыва
Экономика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Тыва
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
РИА Новости: хуже всего по ипотеке платят в Ингушетии, Дагестане и Тыве