Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
05:10 27.01.2026
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 27.01.2026
экономика, республика ингушетия, республика дагестан, республика тыва
Экономика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Тыва
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жители Ингушетии, Дагестана и Республики Тыва вошли в топ-3 ипотечных заемщиков с худшей платежной дисциплиной по ипотеке, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Согласно данным регулятора, доля плохих кредитов в объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,8%, в Дагестане - 4,5%, в Тыве - 4,2%.
В пятерку регионов с худшей платежной дисциплиной по ипотеке также вошли Чечня (3,7%) и Северная Осетия (3,6%).
Далее идут Карачаево-Черкесия (2,8%), Кабардино-Балкария (1,97%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,4%) и Хакасия (1,2%).
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы регионы, где россияне лучше всего платят по ипотеке
24 января, 06:42
 
ЭкономикаРеспублика ИнгушетияРеспублика ДагестанРеспублика Тыва
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
