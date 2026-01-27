Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК назвала торговую сделку с Индией грандиозной - РИА Новости, 27.01.2026
10:40 27.01.2026 (обновлено: 11:04 27.01.2026)
Глава ЕК назвала торговую сделку с Индией грандиозной
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала грандиозной сделку с Индией по созданию зоны свободной торговли. РИА Новости, 27.01.2026
в мире, индия, европа, урсула фон дер ляйен, нарендра моди, еврокомиссия
В мире, Индия, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Нарендра Моди, Еврокомиссия
© AP Photo / Manish SwarupПредседатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи
Председатель Европейского совета Антониу Кошта, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала грандиозной сделку с Индией по созданию зоны свободной торговли.
Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Индия и Евросоюз полностью и окончательно согласовали двусторонний договор о свободной торговле, охватывающий 25 процентов мирового ВВП и треть мировой торговли.
"Сегодня Европа и Индия творят историю. Мы заключили грандиозную сделку. Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, от которой выиграют обе стороны. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
В миреИндияЕвропаУрсула фон дер ЛяйенНарендра МодиЕврокомиссия
 
 
