Глава ЕК назвала торговую сделку с Индией грандиозной
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала грандиозной сделку с Индией по созданию зоны свободной торговли. РИА Новости, 27.01.2026
Глава ЕК назвала сделку с Дели по созданию зоны свободной торговли грандиозной