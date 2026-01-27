https://ria.ru/20260127/indija-2070506858.html
Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Индия и ЕС подписали политическое заявление о завершении переговоров по соглашению о свободной торговле.
Церемония подписания, которую транслировало индийское телевидение, проходила в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди
, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
и председатель Европейского Совета Антониу Кошта
.
Накануне Кошта и фон дер Ляйен приняли участие в праздновании 77-й годовщины Дня Республики в качестве почетных гостей.
"Это крупнейшее соглашение о свободной торговле, заключенное Индией за всю ее историю. Сегодня 27 число, и по счастливому совпадению мы заключаем соглашение о свободной торговле с 27 странами Евросоюза. Это историческое соглашение облегчит доступ на европейский рынок нашим фермерам и малым предприятиям, создаст новые возможности в сфере производства и будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере услуг", - заявил Моди после подписания.
В рамках типичного соглашения о свободной торговле обе стороны отменяют или снижают импортные пошлины на более чем 90% торгуемых товаров и либерализуют нормы для торговли услугами, включая телекоммуникации, транспорт, бухгалтерский учет и аудит. Ожидается, что соглашение о свободной торговле между Индией и ЕС
поможет индийским экспортерам снизить зависимость от традиционных рынков и диверсифицировать поставки, а также уменьшить зависимость от Китая
.
Двусторонняя торговля товарами между Индией и ЕС в 2024-2025 годах составила 136,53 миллиарда долларов, что делает ЕС крупнейшим торговым партнером Индии по товарам. Объем торговли услугами в 2024 году составил 83,1 миллиарда долларов.