Индия и ЕС завершили переговоры по соглашению о свободной торговле

"Это крупнейшее соглашение о свободной торговле, заключенное Индией за всю ее историю. Сегодня 27 число, и по счастливому совпадению мы заключаем соглашение о свободной торговле с 27 странами Евросоюза. Это историческое соглашение облегчит доступ на европейский рынок нашим фермерам и малым предприятиям, создаст новые возможности в сфере производства и будет способствовать укреплению сотрудничества в сфере услуг", - заявил Моди после подписания.