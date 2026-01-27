Индия и Евросоюз согласовали договор о свободной торговле

БАНГКОК, 27 янв - РИА Новости. Индия и Евросоюз полностью и окончательно согласовали двусторонний договор о свободной торговле, охватывающий 25 процентов мирового ВВП и треть мировой торговли, заявил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия и Евросоюз вчера полностью и окончательно согласовали договор о свободной торговле. Договор станет импульсом развития производственного сектора и сферы обслуживания. Этот договор представляет около 25 процентов мирового ВВП и почти треть мировой торговли", - сказал глава правительства Индии, слова которого приводит газета Hindustan Times.
Сотрудничество России и Индии не дает спать в США и ЕС, считает эксперт
7 декабря 2025, 22:03
Моди отметил, что многие в мире считают согласованный договор "матерью всех сделок".
"Договор улучшит жизнь как 1,4 миллиарда граждан Индии, так и миллионов жителей стран Европы. Он укрепляет не только нашу общую приверженность свободной торговле, но и нашу приверженность демократии и верховенству права", - добавил глава индийского правительства.
По информации Hindustan Times, официальное заявление о согласовании договора о свободной торговле между Индией и Евросоюзом будет сделано во вторник в течение дня на 16-м саммите Индия – ЕС, в котором вместе с премьер-министром Индии участвуют находящиеся в стране с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.
ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT
17 сентября 2025, 09:45