Индия и Евросоюз согласовали договор о свободной торговле - РИА Новости, 27.01.2026
11:35 27.01.2026
Индия и Евросоюз согласовали договор о свободной торговле
в мире
индия
европа
нарендра моди
урсула фон дер ляйен
антониу кошта
евросоюз
еврокомиссия
индия
европа
в мире, индия, европа, нарендра моди, урсула фон дер ляйен, антониу кошта, евросоюз, еврокомиссия, европейский совет
В мире, Индия, Европа, Нарендра Моди, Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта, Евросоюз, Еврокомиссия, Европейский совет
Моди: Индия и ЕС полностью согласовали договор о свободной торговле

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
БАНГКОК, 27 янв - РИА Новости. Индия и Евросоюз полностью и окончательно согласовали двусторонний договор о свободной торговле, охватывающий 25 процентов мирового ВВП и треть мировой торговли, заявил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Индия и Евросоюз вчера полностью и окончательно согласовали договор о свободной торговле. Договор станет импульсом развития производственного сектора и сферы обслуживания. Этот договор представляет около 25 процентов мирового ВВП и почти треть мировой торговли", - сказал глава правительства Индии, слова которого приводит газета Hindustan Times.
Моди отметил, что многие в мире считают согласованный договор "матерью всех сделок".
"Договор улучшит жизнь как 1,4 миллиарда граждан Индии, так и миллионов жителей стран Европы. Он укрепляет не только нашу общую приверженность свободной торговле, но и нашу приверженность демократии и верховенству права", - добавил глава индийского правительства.
По информации Hindustan Times, официальное заявление о согласовании договора о свободной торговле между Индией и Евросоюзом будет сделано во вторник в течение дня на 16-м саммите Индия – ЕС, в котором вместе с премьер-министром Индии участвуют находящиеся в стране с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Антониу Кошта.
В миреИндияЕвропаНарендра МодиУрсула фон дер ЛяйенАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропейский совет
 
 
