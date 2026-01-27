Индия и Евросоюз согласовали договор о свободной торговле

БАНГКОК, 27 янв - РИА Новости. Индия и Евросоюз полностью и окончательно согласовали двусторонний договор о свободной торговле, охватывающий 25 процентов мирового ВВП и треть мировой торговли, заявил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди.