Главком ВМФ Моисеев почтил память погибших при снятии блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
16:05 27.01.2026 (обновлено: 16:24 27.01.2026)
Главком ВМФ Моисеев почтил память погибших при снятии блокады Ленинграда
ленинград, россия, сзфо, александр моисеев (вмф), валентина матвиенко, александр гуцан, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, Россия, СЗФО, Александр Моисеев (ВМФ), Валентина Матвиенко, Александр Гуцан, Совет Федерации РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944)
© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкДоставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный город
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный город - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Доставка продовольствия по Ладожскому озеру на барже в осажденный город. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев почтил память погибших в ходе освобождения Ленинграда от блокады, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Сегодня, в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать – Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов в день 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны к монументу Мать-Родина на Пискарёвском мемориальном кладбище - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Путин в годовщину снятия блокады надел ленту Ленинградской Победы
Вчера, 15:21
Военнослужащие Главного командования ВМФ в составе делегации также возложили цветы и отдали дань памяти погибшим освободителям Ленинграда.
"Память жителей и защитников города почтили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя. От имени жителей Санкт-Петербурга цветы и венки к монументу "Мать-Родина" возложили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский", - сообщил ДИМК МО РФ.
В составе колонны к монументу "Мать-Родина", среди прочих, прошли представители командования Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии, руководители правоохранительных органов и участники специальной военной операции.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой тяжёлой блокадой в истории человечества. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать ещё целый год.
Многофункциональный комплекс Лахта-центр в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда
Вчера, 14:39
 
ЛенинградРоссияСЗФОАлександр Моисеев (ВМФ)Валентина МатвиенкоАлександр ГуцанСовет Федерации РФБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
