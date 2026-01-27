https://ria.ru/20260127/glavkom-2070579499.html
Главком ВМФ Моисеев почтил память погибших при снятии блокады Ленинграда
Главком ВМФ Моисеев почтил память погибших при снятии блокады Ленинграда
Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев почтил память погибших в ходе освобождения Ленинграда от блокады, сообщили во вторник в департаменте... РИА Новости, 27.01.2026
МО РФ: главком ВМФ Моисеев почтил память погибших при снятии блокады Ленинграда
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев почтил память погибших в ходе освобождения Ленинграда от блокады, сообщили
во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"Сегодня, в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев принял участие в торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу "Мать – Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Главного командования ВМФ в составе делегации также возложили цветы и отдали дань памяти погибшим освободителям Ленинграда.
"Память жителей и защитников города почтили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя. От имени жителей Санкт-Петербурга цветы и венки к монументу "Мать-Родина" возложили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский", - сообщил ДИМК МО РФ.
В составе колонны к монументу "Мать-Родина", среди прочих, прошли представители командования Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии, руководители правоохранительных органов и участники специальной военной операции.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и стала самой тяжёлой блокадой в истории человечества. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до её полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать ещё целый год.