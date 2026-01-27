Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов и продолжают наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

"Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", — сказал он.

"Запад"

« "Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

Военные ведут боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, продолжают уничтожение окруженных формирований противника на восточном берегу реки Оскол и продвигаются в направлении Ковалевки.

« "Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС Росси Глава Генштаба ВС Росси

Воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая , Сосновое. Под их контролем — более 90% жилой постройки.

« "Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

Бойцы группировки заблокировали район площадью четыре на шесть километров, там остаются до 800 украинских боевиков.

"Север"

Армия расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей

« "В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновку и Старицу". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

"Центр"

Подразделения группировки наступают на Добропольском направлении.

« "Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

"Юг"

Бойцы активно продвигаются на запад в направлении Славянска

« "Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

"Восток"

« "В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта". Валерий Герасимов Глава Генштаба ВС России Глава Генштаба ВС России

"Днепр"

Соединения группировки освободили Новояковлевку и взяли под контроль четыре населенных пункта за месяц.