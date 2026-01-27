Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 27.01.2026 (обновлено: 09:35 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/gerasimov-2070461985.html
ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов
ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов - РИА Новости, 27.01.2026
ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов
С начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов и продолжают наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T07:53:00+03:00
2026-01-27T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
валерий герасимов
вооруженные силы рф
харьковская область
славянск
красный лиман
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070463537_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1da72027e47587793b6d1d8a0b11bc4e.jpg
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070005827.html
https://ria.ru/20260119/dron-2068325153.html
https://ria.ru/20260116/svo-2068426562.html
https://ria.ru/20260122/svo-2069478695.html
https://ria.ru/20260113/podpole-2067496678.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
славянск
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Герасимов проинспектировал группировку "Запад" в зоне СВО
Основные заявления начальника Генштаба: ▪️ Российские войска продолжают наступать на всех направлениях. ▪️ ВС России с начала января 2026 года освободили 17 населённых пунктов, взяли под контроль более 500 кв. км территории. ▪️ Группировка "Запад" освободила Купянск-Узловой, идёт проверка и зачистка городских кварталов. Первая танковая армия на восточном берегу реки Оскол продолжают уничтожение окруженных формирований противника. ▪️ Группировка "Днепр" освободила Новояковлевку. ▪️ Группировка "Север" расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей, в течение месяца освободила 4 населенных пункта. ▪️ Войска "Южной" группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска, идет уничтожение противника в Константиновке. ▪️ Группировка "Центр" развивает наступление на добропольском направлении, идут уличные бои в Гришино, Новом Донбассе, Белицком. ▪️ В январе под контроль группировки "Восток" перешли 4 населенных пункта и Днепропетровской и на востоке Запорожской областей. ▪️ Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, передовые подразделения в 12-14 км от окраин города. В январе взято под контроль четыре населенных пункта. ▪️ Группировка "Запад" продолжает активные наступательные действия на широком фронте.
2026-01-27T07:53
true
PT4M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070463537_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1442499005b7763948d34c579912296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, валерий герасимов, вооруженные силы рф, харьковская область, славянск, красный лиман, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Славянск, Красный Лиман, Вооруженные силы Украины
ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России продолжают наступать на всех направлениях в зоне СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов и продолжают наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
24 января, 08:00

"Запад"

«
"Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Военные ведут боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, продолжают уничтожение окруженных формирований противника на восточном берегу реки Оскол и продвигаются в направлении Ковалевки.
«

"Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС Росси
Воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое. Под их контролем — более 90% жилой постройки.
«

"Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Бойцы группировки заблокировали район площадью четыре на шесть километров, там остаются до 800 украинских боевиков.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО
24 января, 02:37

"Север"

Армия расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
«

"В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновку и Старицу".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"Спрос немалый". На что решились ветераны СВО ради фронта
19 января, 08:00

"Центр"

Подразделения группировки наступают на Добропольском направлении.
«

"Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
16 января, 21:50

"Юг"

Бойцы активно продвигаются на запад в направлении Славянска.
«
"Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Они проиграют". В США раскрыли резкие изменения в зоне СВО
22 января, 07:30

"Восток"

Военные наступают в восточной части Запорожской области и создают зону безопасности на территории Днепропетровской области.
«
"В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
13 января, 03:45

"Днепр"

Соединения группировки освободили Новояковлевку и взяли под контроль четыре населенных пункта за месяц.
«

"Наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВалерий ГерасимовВооруженные силы РФХарьковская областьСлавянскКрасный ЛиманВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала