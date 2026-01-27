ВС России продолжают наступать на всех направлениях, заявил Герасимов

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. С начала января российские войска освободили 17 населенных пунктов и продолжают наступление на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории", — сказал он.
"Запад"
«
"Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов".
Военные ведут боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка, продолжают уничтожение окруженных формирований противника на восточном берегу реки Оскол и продвигаются в направлении Ковалевки.
«
"Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины на территории национального парка "Святые горы".
Воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая, Сосновое. Под их контролем — более 90% жилой постройки.
«
"Соединения шестой армии наступают в общем направлении на Лозовую Первую. Ее подразделения ведут уличные бои в Кутьковке".
Бойцы группировки заблокировали район площадью четыре на шесть километров, там остаются до 800 украинских боевиков.
"Север"
Армия расширяет полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.
«
"В течение месяца освободили четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю Симиновку и Старицу".
"Центр"
Подразделения группировки наступают на Добропольском направлении.
«
"Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое".
"Юг"
Бойцы активно продвигаются на запад в направлении Славянска.
«
"Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских формирований в Константиновке".
"Восток"
Военные наступают в восточной части Запорожской области и создают зону безопасности на территории Днепропетровской области.
«
"В январе под наш контроль перешли четыре населенных пункта".
"Днепр"
Соединения группировки освободили Новояковлевку и взяли под контроль четыре населенных пункта за месяц.
«
"Наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра".
