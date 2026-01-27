https://ria.ru/20260127/gai-2070455070.html
Бизнесмен отсудил у МВД Дагестана 1,3 миллиона рублей из-за поста ГАИ
Бизнесмен отсудил у МВД Дагестана 1,3 миллиона рублей из-за поста ГАИ - РИА Новости, 27.01.2026
Бизнесмен отсудил у МВД Дагестана 1,3 миллиона рублей из-за поста ГАИ
Предприниматель отсудил у министерства внутренних дел по Дагестану 1,3 миллиона рублей за то, что на его земельном участке девять лет был незаконно размещен... РИА Новости, 27.01.2026
МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Предприниматель отсудил у министерства внутренних дел по Дагестану 1,3 миллиона рублей за то, что на его земельном участке девять лет был незаконно размещен пост ГАИ, следует из судебного акта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Бизнесмен Анвар Магомедов в своем иске к МВД Дагестана
указал, что он собственник земельного участка в северной промзоне Махачкалы
площадью 2224 квадратных метра. С 2014 по 2023 год на этом участке незаконно располагался Сулакский пост ГАИ
"Аляска 30" – факт незаконности размещения поста полиции установили суды двух инстанций. На МВД республики еще в 2016 году суд возложил обязанность перенести пост за пределы участка. Но фактически министерство освободило территорию лишь в 2023 году.
Предприниматель отмечал, что из-за незаконного занятия участка он не мог передать землю в аренду, хотя был коммерческий интерес со стороны потенциальных арендаторов. В этой связи он лишился доходов, которые мог бы получить. Размер упущенной выгоды истец определил в размере 4 миллионов 683 тысяч рублей и просил взыскать эту сумму с ответчика.
"Суд решил: исковое заявление удовлетворить частично. Взыскать с министерства внутренних дел по Республике Дагестан в пользу индивидуального предпринимателя Магомедова Анвара Гусейновича убытки в размере 1 238 446 рублей", – говорится в судебном акте.