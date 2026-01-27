Бизнесмен отсудил у МВД Дагестана 1,3 миллиона рублей из-за поста ГАИ

МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости. Предприниматель отсудил у министерства внутренних дел по Дагестану 1,3 миллиона рублей за то, что на его земельном участке девять лет был незаконно размещен пост ГАИ, следует из судебного акта, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Предприниматель отмечал, что из-за незаконного занятия участка он не мог передать землю в аренду, хотя был коммерческий интерес со стороны потенциальных арендаторов. В этой связи он лишился доходов, которые мог бы получить. Размер упущенной выгоды истец определил в размере 4 миллионов 683 тысяч рублей и просил взыскать эту сумму с ответчика.