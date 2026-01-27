WhatsApp* представил новую функцию настроек учетной записи

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) представил функцию "строгой настройки учетной записи", призванную усилить безопасность пользователей - среди прочего она позволяет блокировать медиафайлы, отправленные лицами не из списка контактов, следует из сообщения в блоге мессенджера.

« "Сегодня мы объявляем о новой функции, называемой "Строгие настройки учетной записи", которая действует как самоизоляция", - говорится в сообщении.

Данная функция подразумевает ограничение настроек учетной записи пользователей, из-за чего работа WhatsApp* будет ограничена в некоторых аспектах. В частности, функция позволяет блокировать вложения и медиафайлы, отправленные не входящими в список контактов лицами.

Отмечается, что мессенджер также внедрил в свою работу язык программирования Rust, который помогает защитить сообщения, фотографии и видео пользователей от таких угроз, как шпионское ПО.

В понедельник основатель Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. Американский предприниматель Илон Маск ранее во вторник согласился с его мнением.