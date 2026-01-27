https://ria.ru/20260127/funktsiya-2070629666.html
WhatsApp* представил новую функцию настроек учетной записи
WhatsApp* представил новую функцию настроек учетной записи - РИА Новости, 27.01.2026
WhatsApp* представил новую функцию настроек учетной записи
WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) представил функцию "строгой настройки учетной записи",... РИА Новости, 27.01.2026
россия
WhatsApp* представил новую функцию настроек учетной записи
WhatsApp* представил функцию строгой настройки учетной записи
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) представил функцию "строгой настройки учетной записи", призванную усилить безопасность пользователей - среди прочего она позволяет блокировать медиафайлы, отправленные лицами не из списка контактов, следует из сообщения в блоге мессенджера.
«
"Сегодня мы объявляем о новой функции, называемой "Строгие настройки учетной записи", которая действует как самоизоляция", - говорится в сообщении.
Данная функция подразумевает ограничение настроек учетной записи пользователей, из-за чего работа WhatsApp* будет ограничена в некоторых аспектах. В частности, функция позволяет блокировать вложения и медиафайлы, отправленные не входящими в список контактов лицами.
Отмечается, что мессенджер также внедрил в свою работу язык программирования Rust, который помогает защитить сообщения, фотографии и видео пользователей от таких угроз, как шпионское ПО.
В понедельник основатель Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. Американский предприниматель Илон Маск ранее во вторник согласился с его мнением.
* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ