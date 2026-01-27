Кириенко рассказал об участниках Международного фестиваля молодежи

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Представители 190 стран примут участие в Международном фестивале молодёжи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, Представители 190 стран примут участие в Международном фестивале молодёжи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в своём указе постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи.

"Международный фестиваль молодёжи пройдёт в этом году в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Нововведением фестиваля станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций – на фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора — те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира. Именно поэтому принципиально важно, чтобы фестиваль стал витриной лучших российских проектов и практик", - сказал Кириенко , чьи слова приводятся в сообщении на сайте Росмолодежи.

Он подчеркнул, что в Год единства народов России фестиваль станет объединяющим событием, которое наглядно демонстрирует богатство, многообразие и уникальность традиций народов РФ. Кириенко также предложил продолжить практику проведения региональной программы. Речь идет о проведении экспедиций иностранных участников по регионам РФ.

Региональная программа пройдет в 30 регионах России. Кроме того, впервые оргкомитетом было решено провести одну зарубежную экспедицию в дружественную страну - в Абхазию

В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в фестивале примут участие пять тысяч российских участников, в том числе одна тысяча детей от 14 до 17 лет, и пять тысяч - из-за рубежа. Волонтёрский корпус объединит две тысячи добровольцев, они помогут в организации и проведении международного события.

"Отбор иностранных делегаций предлагается провести по принципу открытого конкурса среди участников. Опыт у коллег есть. Это позволит выявить и пригласить наиболее перспективных и талантливых представителей иностранной молодежи в соответствии с теми направлениями, которые нужны будут на фестивале", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Вице-премьер призвал федеральные ведомства направить предложения в программу мероприятия, а также по российским и иностранным участникам среди молодых учёных и исследователей, представителей сферы культуры, творчества, креативных индустрий, спортивного сообщества, молодых педагогов.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров также представил проект концепции фестиваля.

"Участники фестиваля вместе создадут картину мира будущего, где мечты молодёжи становятся реальностью. Вдохновляясь успешным опытом Всемирного фестиваля молодёжи 2024 года в "Сириусе", мы развиваем концепцию "Города молодёжи мира": не только на площадке проведения фестиваля, но и по всему Екатеринбургу пройдёт полезная программа, культурные мероприятия, концерты и фестивали, чтобы погрузиться в атмосферу творчества, обмена идеями и международного сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Гурова.