БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца добиваться пересмотра энергетической политики Европейского союза и выступать за более сбалансированный подход к торговле энергоносителями, заявил сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
"Нам необходима, наконец, суверенность в нашей энергетической политике. Именно поэтому федеральный канцлер должен на заседаниях Европейского совета и в диалоге со своей соратницей Урсулой фон дер Ляйен выступать за сбалансированный подход к поставкам энергоносителей", - сказал Крупалла на заседании федеральных партийных органов страны. Трансляцию его заявления в прямом эфире вел немецкий телеканал Welt.
По мнению политика, это отвечает не только интересам Германии, но и интересам всей Европы. "Именно так, кстати, действовало бы и федеральное правительство под руководством "Альтернативы для Германии", - добавил он. Лидер партии также указал на то, что отказ от атомной энергетики и одновременный отказ от российского газа - это было "выстрелом себе в оба колена".
"В нынешней ситуации помогла бы каждая атомная электростанция. Кроме того, существует угроза окончательной остановки третьего по величине газового хранилища Германии - в баварском Брайтбрунне, оператором которого является Uniper. Уровень его заполненности составляет 19%, то есть менее половины от необходимого. Тем самым риск дефицита газа на юге Германии становится все более реальным", - отметил Крупалла.
Он подчеркнул, что зависимость от дорогого американского сжиженного природного газа тем временем превращается в угрозу для энергетической безопасности Германии. "Именно поэтому нам нужен дешевый газ, поступающий по надежным трубопроводам … необходимо возложить ответственность (за это) на Фридриха Мерца", - считает лидер АдГ.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге
29 мая 2025, 15:52