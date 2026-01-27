Рейтинг@Mail.ru
В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии - РИА Новости, 27.01.2026
15:41 27.01.2026
В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии
В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии - РИА Новости, 27.01.2026
В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии
Книга для посетителей, где в понедельник оставил автограф Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, экскурсию для которого провел президент России Владимир... РИА Новости, 27.01.2026
В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии

В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту правителя Малайзии Ибрагима

Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Книга для посетителей, где в понедельник оставил автограф Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, экскурсию для которого провел президент России Владимир Путин, не находится в библиотеке Николая II на постоянной основе, ее принесли в зал специально по случаю визита короля, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент России Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию. В ходе экскурсии султана Ибрагима привели в библиотеку Николая II, где он по просьбе Пиотровского оставил автограф в книге посетителей музея, лежавшей на столе.
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин на прощание обнял султана Малайзии
26 января, 18:13
Как убедился корреспондент РИА Новости, в настоящее время книги для посетителей нет в зале Эрмитажа, где находится библиотека Николая II. При этом на подлинном письменном столе императора стоит его бюст, как и во время визита султана Ибрагима.
Одна из смотрительниц музея рассказала, что книга для посетителей обычно не находится в библиотеке Николая II, предположив, что ее разместили в зале специально к визиту Верховного правителя Малайзии.
По словам другой сотрудницы Эрмитажа, также специально по случаю посещения музея королем Малайзии была оборудована витрина с малайским кинжалом крис с ножнами, который Петр I привез из Амстердама для Кунсткамеры.
Она добавила, что это обычная музейная практика при визитах высоких гостей, которым обычно демонстрируют близкие им реликвии.
Библиотека Николая II уникальна тем, что является одним из немногих интерьеров Зимнего дворца, сохранивших первоначальную отделку. В ее убранстве широко использованы мотивы английской готики. Сочетание отполированного воском резного ореха и обоев тисненой красной кожи с золоченым узором напоминает о библиотеках фамильных замков европейской аристократии.
Рабочий завтрак Путина и султана Ибрагима - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Султана Малайзии в Эрмитаже угостили закусками и легкими напитками
26 января, 16:09
 
МалайзияСанкт-ПетербургРоссияНиколай IМихаил ПиотровскийВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала