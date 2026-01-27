В Эрмитаже рассказали, как готовились к визиту султана Малайзии

Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Книга для посетителей, где в понедельник оставил автограф Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, экскурсию для которого провел президент России Владимир Путин, не находится в библиотеке Николая II на постоянной основе, ее принесли в зал специально по случаю визита короля, передает корреспондент РИА Новости.

Как убедился корреспондент РИА Новости, в настоящее время книги для посетителей нет в зале Эрмитажа, где находится библиотека Николая II. При этом на подлинном письменном столе императора стоит его бюст, как и во время визита султана Ибрагима.

Одна из смотрительниц музея рассказала, что книга для посетителей обычно не находится в библиотеке Николая II, предположив, что ее разместили в зале специально к визиту Верховного правителя Малайзии.

По словам другой сотрудницы Эрмитажа, также специально по случаю посещения музея королем Малайзии была оборудована витрина с малайским кинжалом крис с ножнами, который Петр I привез из Амстердама для Кунсткамеры.

Она добавила, что это обычная музейная практика при визитах высоких гостей, которым обычно демонстрируют близкие им реликвии.