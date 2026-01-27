Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена продолжать шаги по развитию сотрудничества с США, поскольку продвижение отношений по всем направлениям отвечает общим интересам двух стран. По его словам, Турция придает большое значение полному выполнению соглашений о прекращении огня и процессу интеграции в соседней Сирии, внимательно координируя свои действия с властями США и Сирии.
Кроме того, президент Турции выразил надежду, что "Совет мира" по Газе будет вести плодотворную работу. Эрдоган отметил, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и последующее восстановление региона могут открыть путь к прочному миру на Ближнем Востоке.
