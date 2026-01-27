Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщила канцелярия турецкого лидера.