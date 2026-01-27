Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 27.01.2026
23:37 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/erdogan-2070659284.html
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 27.01.2026
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и секторе... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:37:00+03:00
2026-01-27T23:37:00+03:00
в мире
турция
сша
сирия
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
турция
сша
сирия
в мире, турция, сша, сирия, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, США, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом

Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом и обсудил ситуацию в Газе

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональд Трамп, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, последнюю ситуацию в Сирии, работу "Совета мира" по Газе, торговые отношения, в первую очередь в сфере оборонной промышленности, а также региональные и глобальные события", - говорится в сообщении канцелярии.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена продолжать шаги по развитию сотрудничества с США, поскольку продвижение отношений по всем направлениям отвечает общим интересам двух стран. По его словам, Турция придает большое значение полному выполнению соглашений о прекращении огня и процессу интеграции в соседней Сирии, внимательно координируя свои действия с властями США и Сирии.
Кроме того, президент Турции выразил надежду, что "Совет мира" по Газе будет вести плодотворную работу. Эрдоган отметил, что прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и последующее восстановление региона могут открыть путь к прочному миру на Ближнем Востоке.
В миреТурцияСШАСирияРеджеп Тайип ЭрдоганДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
