В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
02:31 27.01.2026 (обновлено: 06:01 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/ekonomika-2070449517.html
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год - РИА Новости, 27.01.2026
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор
2026-01-27T02:31:00+03:00
2026-01-27T06:01:00+03:00
2026
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год

РИА Новости: главным достижением экономики за 2025 год стало снижение инфляции

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор Института экономики (ИЭ) РАН Михаил Головнин.
"Если говорить о таких позитивных моментах, в первую очередь, конечно, я думаю, следует отметить снижение годового темпа инфляции. Если в начале года он у нас был в январе где-то около 10%, то на декабрь — 5,6%. Это, собственно говоря, основное достижение экономической политики, к которому стремился Центральный банк, когда говорил и писал о перегреве российской экономики", — отметил Головнин.
Он добавил, что за 2025 год укрепился валютный курс рубля к доллару, в среднем на 10,8%, примерно так же и к юаню — 10,2%. А если смотреть на реальный курс рубля к корзине валют основных торговых партнеров России, то он укрепился на 17,1%, заключил директор ИЭ РАН.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Зампред ЦБ рассказал, почему вредно терпеть повышенную инфляцию
23 января, 16:53
 
Экономика
 
 
