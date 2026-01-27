https://ria.ru/20260127/ekonomika-2070449517.html
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
Основным достижением экономической политики в России за 2025 год является снижение годового темпа инфляции с 10% до 5,6%, заявил в беседе с РИА Новости директор РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:31:00+03:00
экономика
россия
михаил головнин
российская академия наук
