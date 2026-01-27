Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.