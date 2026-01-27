Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят
01:44 27.01.2026 (обновлено: 02:10 27.01.2026)
Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят
Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят
Эксперт рассказал, что будет, если ДСНВ не продлят

Стефанович: если ДСНВ не продлят, начнется новая гонка вооружений

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Если Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не продлят и не появится нового договора, начнется новая гонка вооружений, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей.
"Если ДСНВ не продлят, а новый договор не появится, начнется долгосрочная, неограниченная многосторонняя гонка вооружений", - сказал Стефанович "Известиям".
Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Как сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ.
