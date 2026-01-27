Рейтинг@Mail.ru
13:33 27.01.2026 (обновлено: 13:56 27.01.2026)
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение по Крымскому мосту во время снегопада в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Доехать на такси с юго-запада Москвы до аэропорта "Домодедово" сейчас дороже, чем долететь до Петербурга, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, цена поездки от метро "Юго-Западная" до "Домодедово" в сервисе "Яндекс Go" днем во вторник составила 2346 рублей.
При этом, например, цена билета в эконом-класс на рейс авиакомпании "Победа" в Санкт-Петербург на 29 января составляет всего 2154 рубля.
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега в Москве за 500 рублей
