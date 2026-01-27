https://ria.ru/20260127/domodedovo-2070534184.html
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга - РИА Новости, 27.01.2026
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
Доехать на такси с юго-запада Москвы до аэропорта "Домодедово" сейчас дороже, чем долететь до Петербурга, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:33:00+03:00
2026-01-27T13:33:00+03:00
2026-01-27T13:56:00+03:00
санкт-петербург
домодедово (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172540_0:245:3057:1965_1920x0_80_0_0_87c3e270d5f4efb5e16e5e909f8ff2c5.jpg
https://ria.ru/20260127/mashina-2070496747.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597172540_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_1d9750d7c17c3f893580bc2429009d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, домодедово (аэропорт), общество
Санкт-Петербург, Домодедово (аэропорт), Общество
Добраться с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем до Петербурга
Такси с юго-запада Москвы до Домодедово стоит дороже, чем самолет до Петербурга