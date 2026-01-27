В Махачкале возбудили дело против мужчины, избившего подростка

Как сообщили РИА Новости в управлении, речь идет об избиении подростка, о котором в последние дни писали дагестанские Telegram-каналы. Сообщалось, что преподаватель отвез к себе в квартиру учеников, которые якобы обзывали его за спиной, и избил 13-летнего мальчика ремнем. Также опубликованы скриншоты переписки матери ребенка с педагогом, в которой он заявил, что дети не первый раз его обзывали, а избиение назвал "тазиром" (в исламе дисциплинарное наказание за грехи и проступки – ред.).