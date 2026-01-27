https://ria.ru/20260127/dagestan-2070577573.html
В Махачкале возбудили дело против мужчины, избившего подростка
Уголовное дело об истязании возбуждено против жителя Махачкалы, который избил подростка, нанося ему удары по спине и голове, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2026
МАХАЧКАЛА, 27 янв - РИА Новости.
Уголовное дело об истязании возбуждено против жителя Махачкалы, который избил подростка, нанося ему удары по спине и голове, сообщили
в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
"Следственным отделом по Советскому району
города Махачкалы
… возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ
(истязание). По версии следствия, 23 января… подозреваемый, находясь по месту своего проживания, умышленно причинил несовершеннолетнему физические и психические страдания, нанося ему множественные удары по спине и голове", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый бил "неустановленным предметом", а потерпевший в силу возраста был в беспомощном состоянии и не мог оказать сопротивление.
Как сообщили РИА Новости в управлении, речь идет об избиении подростка, о котором в последние дни писали дагестанские Telegram-каналы. Сообщалось, что преподаватель отвез к себе в квартиру учеников, которые якобы обзывали его за спиной, и избил 13-летнего мальчика ремнем. Также опубликованы скриншоты переписки матери ребенка с педагогом, в которой он заявил, что дети не первый раз его обзывали, а избиение назвал "тазиром" (в исламе дисциплинарное наказание за грехи и проступки – ред.).