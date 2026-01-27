Умер народный артист СССР Владислав Чернушенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Владислав Чернушенко, который руководил государственной академической капеллой Санкт-Петербурга с 1974 года, умер на 91-м году жизни, сообщила капелла.
"Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга с глубоким прискорбием сообщает о том, что 27 января на 91-м году жизни после тяжелой болезни скончался Владислав Александрович Чернушенко. От нас ушел выдающийся музыкант, бессменный художественный руководитель Капеллы с 1974 года, народный артист СССР, лауреат Государственных премий РФ, Почетный гражданин Санкт-Петербурга", - говорится на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Народный артист СССР Владислав Чернушенко. Архивное фото
Отмечается, что 14 января отмечался 90-летний юбилей Чернушенко.
О дате и месте прощания капелла сообщит дополнительно.