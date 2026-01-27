Друзья Бутягина рассказали, сколько собрали на правовую помощь археологу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Более 63,9 тысячи евро собрали на правовую помощь для арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина, Более 63,9 тысячи евро собрали на правовую помощь для арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина, следует из Telegram-канала "Адвокат для Александра Бутягина", где близкие друзья публикуют новости о нем.

В декабре 2025 года Институт истории материальной культуры (ИИМК) РАН сообщил, что близкие Бутягина организовали сбор средств на оплату юридических услуг. Институт добавил, что защиту археолога ведет частный адвокат в Польше , который имеет опыт ведения дел об экстрадиции. В силу специфики польского законодательства и статуса дела правовую помощь оказывают исключительно на платной основе, акцентировал внимание ИИМК.

"На личный клиентский счет Александра, открытый его юристами, с начала сбора поступило 63 922 евро - напрямую и через агрегаторы. Еще 270 тысяч рублей, переведенные напрямую организаторам сбора, находятся на личном банковском счете Александра в России и поэтапно перечисляются на его клиентский счет у юристов. Это уже половина необходимой суммы! Результат поддержки более 1,7 тысячи человек", - говорится в сообщении в канале.

В Telegram-канале подчеркивается, что декабрь прошлого года был очень напряженным: правозащитники вели работу по переговорам с судом, прокурором и дирекцией СИЗО, решили ряд важных процессуальных вопросов, при этом существенное время заняли изучение материалов дела и подготовка стратегии защиты. Более 40 часов адвокат провел в следственном изоляторе, уточняется в канале.

"За декабрь со счета израсходовано 26 155 евро, из них 12,3 тысячи евро - аванс от организаторов сбора, 13 855 евро - средства, собранные вами. Текущий остаток на счете - 50 067 евро. Мы ожидаем, что счета за январь и февраль будут тоже значительными: судебные заседания начались существенно раньше ожидаемого срока. Мы по-прежнему ждем и очень надеемся на поддержку дирекции Эрмитажа в оплате адвоката для своего сотрудника", - отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Известного российского ученого, представителя Эрмитажа Бутягина задержали в начале декабря 2025 года в Польше по запросу украинской стороны якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней, а позже продлил арест до 4 марта. Как рассказали РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы , Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.