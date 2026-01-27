https://ria.ru/20260127/blokada-2070606732.html
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом - РИА Новости, 27.01.2026
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом
Жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас за рубежом, приехали в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине полного... РИА Новости, 27.01.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас за рубежом, приехали в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.
Санкт-Петербург
27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к этой дате, в Северную столицу традиционно приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом.
"Всего приехал 41 человек из 9 стран: жители блокадного Ленинграда - 21 человек, сопровождающие лица, представители организаций соотечественников - 20 человек", - сказала собеседница агентства. По ее словам, гости приехали в том числе из Армении
, Белоруссии
, Киргизии
, Узбекистана
, Германии
, стран Балтии
.
Ветераны принимают участие в официальных городских мероприятиях, в том числе в традиционной торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Они также стали зрителями праздничного концерта в Большом концертном зале "Октябрьский", посвященного годовщине освобождения Ленинграда.
Кроме того, для них подготовлена культурная программа, которая включает в себя обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, посещение музеев, выставок, новых примечательных мест города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.