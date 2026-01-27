В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас за рубежом, приехали в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.

Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к этой дате, в Северную столицу традиционно приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом.

Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, "Всего приехал 41 человек из 9 стран: жители блокадного Ленинграда - 21 человек, сопровождающие лица, представители организаций соотечественников - 20 человек", - сказала собеседница агентства. По ее словам, гости приехали в том числе из Армении Германии , стран Балтии

Ветераны принимают участие в официальных городских мероприятиях, в том числе в традиционной торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Они также стали зрителями праздничного концерта в Большом концертном зале "Октябрьский", посвященного годовщине освобождения Ленинграда.

Кроме того, для них подготовлена культурная программа, которая включает в себя обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, посещение музеев, выставок, новых примечательных мест города.