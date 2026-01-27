Рейтинг@Mail.ru
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом - РИА Новости, 27.01.2026
17:31 27.01.2026
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом - РИА Новости, 27.01.2026
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом
Жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас за рубежом, приехали в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине полного... РИА Новости, 27.01.2026
ленинград, санкт-петербург, армения, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Ленинград, Санкт-Петербург, Армения, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
В Петербург приехали блокадники, живущие за рубежом

Блокадники, живущие за рубежом, приехали в Петербург на годовщину освобождения

Возложение цветов в годовщину освобождения Ленинграда от блокады
Возложение цветов в годовщину освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Возложение цветов в годовщину освобождения Ленинграда от блокады
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Жители блокадного Ленинграда, проживающие сейчас за рубежом, приехали в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили РИА Новости в городском комитете по внешним связям.
Санкт-Петербург 27 января отмечает 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Путин возложил цветы к могиле брата - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Путин возложил цветы к могиле брата, погибшего в блокадном Ленинграде
Вчера, 15:07
Для участия в официальных городских мероприятиях, приуроченных к этой дате, в Северную столицу традиционно приглашены ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, проживающие за рубежом.
"Всего приехал 41 человек из 9 стран: жители блокадного Ленинграда - 21 человек, сопровождающие лица, представители организаций соотечественников - 20 человек", - сказала собеседница агентства. По ее словам, гости приехали в том числе из Армении, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Германии, стран Балтии.
Ветераны принимают участие в официальных городских мероприятиях, в том числе в традиционной торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. Они также стали зрителями праздничного концерта в Большом концертном зале "Октябрьский", посвященного годовщине освобождения Ленинграда.
Кроме того, для них подготовлена культурная программа, которая включает в себя обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, посещение музеев, выставок, новых примечательных мест города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
Вчера, 08:00
 
ЛенинградСанкт-ПетербургАрменияБлокада Ленинграда (1941-1944)82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
