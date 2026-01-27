Рейтинг@Mail.ru
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
14:39 27.01.2026
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда
Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку с символикой ленты Ленинградской Победы и Вечного огня в честь 82-й годовщины... РИА Новости, 27.01.2026
Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда

Многофункциональный комплекс "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку с символикой ленты Ленинградской Победы и Вечного огня в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"27 января в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на зданиях комплекса "Лахта Центр" будет включена специальная подсветка с символикой ленты Ленинградской Победы и Вечного огня", - говорится в Telegram-канале комплекса.
Советские танки Т-34 движутся по Международному (ныне - Московскому) проспекту в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Январский гром". Как освобождали блокадный Ленинград
Вчера, 08:00
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
"Лахта Центр" - многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.
Ростральные колонны в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Петербурге в годовщину прорыва блокады зажгут факелы Ростральных колонн
17 января, 15:53
 
