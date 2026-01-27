Небоскреб "Лахта Центр" включит подсветку в честь снятия блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Многофункциональный комплекс "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге включит подсветку с символикой ленты Ленинградской Победы и Вечного огня в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"27 января в честь годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на зданиях комплекса "Лахта Центр" будет включена специальная подсветка с символикой ленты Ленинградской Победы и Вечного огня", - говорится в Telegram-канале комплекса.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Она была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек.
"Лахта Центр" - многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.