Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Российские законодатели обратятся к парламентам мира в связи с началом фашистской блокады Ленинграда в сентябре 1941 года, эта тема должна быть и в повестке ООН, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда , считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.

"В этом году, 8 сентября, исполнится 85 лет со дня начала фашистской блокады. И я считаю это повод говорить громко, сурово о ленинградской трагедии. Мы подготовим обращение ко всем парламентам мира", - сказала Матвиенко журналистам.

Спикер СФ считает, что день 85-летия начала фашистской блокады должен звучать и "в повестке Организации Объединенных Наций с тем, чтобы напомнить миру о тех страшных преступлениях против человечества, которые проявили европейские нацисты".

С тем, чтобы ещё раз зафиксировать в документах акт чудовищного геноцида, организованного правительствами и армиями фашистских европейских режимов, Германия в первую очередь, Финляндия , и ряда других, подчеркнула она.

"С тем, чтобы подтвердить историческую ответственность всех, кто уничтожал наш город, всех, кто уничтожал мирных жителей Ленинграда самыми жёсткими способами. И мы знаем, кто за это несёт ответственность", - сказала политик.