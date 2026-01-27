https://ria.ru/20260127/blokada-2070519860.html
Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда
Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда
Российские законодатели обратятся к парламентам мира в связи с началом фашистской блокады Ленинграда в сентябре 1941 года, эта тема должна быть и в повестке... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:43:00+03:00
2026-01-27T12:43:00+03:00
2026-01-27T12:43:00+03:00
общество
ленинград
германия
финляндия
валентина матвиенко
оон
совет федерации рф
блокада ленинграда (1941-1944)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029980969_0:303:2884:1925_1920x0_80_0_0_52be0e854f2e40906251d260f13860ff.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070351909.html
https://ria.ru/20260126/leningrad-2070245641.html
ленинград
германия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029980969_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_2a0bbf38ccd98b3efa20e7333cb661e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинград, германия, финляндия, валентина матвиенко, оон, совет федерации рф, блокада ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Германия, Финляндия, Валентина Матвиенко, ООН, Совет Федерации РФ, Блокада Ленинграда (1941-1944), 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
Совфед обратится к парламентам мира в годовщину снятия блокады Ленинграда
Совфед обратится к парламентам мира в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв – РИА Новости. Российские законодатели обратятся к парламентам мира в связи с началом фашистской блокады Ленинграда в сентябре 1941 года, эта тема должна быть и в повестке ООН, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Во вторник исполняется 82 года со дня полного снятия немецко-фашистской блокады Ленинграда
, считающейся одним из самых драматических событий в годы Великой Отечественной войны.
"В этом году, 8 сентября, исполнится 85 лет со дня начала фашистской блокады. И я считаю это повод говорить громко, сурово о ленинградской трагедии. Мы подготовим обращение ко всем парламентам мира", - сказала Матвиенко
журналистам.
Спикер СФ считает, что день 85-летия начала фашистской блокады должен звучать и "в повестке Организации Объединенных Наций с тем, чтобы напомнить миру о тех страшных преступлениях против человечества, которые проявили европейские нацисты".
С тем, чтобы ещё раз зафиксировать в документах акт чудовищного геноцида, организованного правительствами и армиями фашистских европейских режимов, Германия
в первую очередь, Финляндия
, и ряда других, подчеркнула она.
"С тем, чтобы подтвердить историческую ответственность всех, кто уничтожал наш город, всех, кто уничтожал мирных жителей Ленинграда самыми жёсткими способами. И мы знаем, кто за это несёт ответственность", - сказала политик.
По словам сенатора, чтобы стоя сегодня на Пискаревском мемориальном кладбище, самом большом братском захоронении в мире, "я хочу сказать, что мы сделаем все для того, чтобы никто этого преступления не забывал". "И геноцид, устроенный против ленинградцев, как, собственно, и против всего нашего народа, это тягчайшее преступление, которое не имеет срока давности", - отметила парламентарий.