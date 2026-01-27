Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
18:54 27.01.2026
В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга
В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга
Сотрудники аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, остановившие блогера Александру Коцкую с ребенком в зоне погранконтроля, действовали правомерно, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2026
В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, остановившие блогера Александру Коцкую с ребенком в зоне погранконтроля, действовали правомерно, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, отвечающего за проверку паспортов и в екатеринбургской авиагавани.
Ранее уральский блогер-миллионник Коцкая рассказала в своих соцсетях, что ее с дочерью остановили в зоне погранконтроля в "Кольцово" по возвращении из Казахстана в уральскую столицу. Проблема возникла из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта, при этом 17 января она выехала с девочкой по свидетельству о рождении. По ее словам, во время ожидания ответа на вопрос о сроках проверки она получила грубый ответ. В ведомстве агентству подтвердили факт пересечения госграницы РФ женщиной совместно с семьей 24 января.
"Процедура прохождения пограничного контроля указанных лиц составила 18 минут, при этом часть времени по просьбе пассажира с ребенком потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами. Изучение средств контроля свидетельствует, что сотрудники пункта пропуска "Кольцово" действовали правомерно и корректно", - сказали агентству в управлении в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с блогером.
Управление ФСБ посоветовало при планировании международных поездок изучить предусмотренные законом порядок и правила.
Как в понедельник объявила миграционная служба МВД РФ, дети до 14 лет с 20 января могут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничному паспорту, поэтому свидетельство о рождении им больше не понадобится. Министерство уточнило, что дети, выехавшие из РФ по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться по нему, а детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.
