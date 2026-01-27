В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Сотрудники аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге, остановившие блогера Александру Коцкую с ребенком в зоне погранконтроля, действовали правомерно, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, отвечающего за проверку паспортов и в екатеринбургской авиагавани.

"Процедура прохождения пограничного контроля указанных лиц составила 18 минут, при этом часть времени по просьбе пассажира с ребенком потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами. Изучение средств контроля свидетельствует, что сотрудники пункта пропуска "Кольцово" действовали правомерно и корректно", - сказали агентству в управлении в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с блогером.