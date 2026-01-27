В Азербайджане предотвратили теракт в одном из посольств

БАКУ, 27 янв - РИА Новости. В Азербайджане арестованы трое граждан республики, подозреваемых в подготовке теракта против иностранной дипломатической миссии в Баку, сообщает азербайджанская служба государственной безопасности (СГБ).
"В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери", - на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигуранты "вступили в преступные отношения" с членами террористической группировки "Вилаят Хорасан"*, которая является филиалом международной терриристической организации "Исламское государство"*. "Заранее сговорившись, (они) приобрели предметы, используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что Гулиев, Пириев и Ализаде привлечены к уголовной ответственности по статьям, предусматривающим наказание за подготовку к теракту на почве религиозной вражды и арестованы по решению суда.
* Террористическая организация, запрещена в России
