В Азербайджане предотвратили теракт в одном из посольств

"В ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой государственной Безопасности (СГБ), возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, по прозвищу "Абу Зар аль-Мухаджир", Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдурашид", и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, по прозвищу "Абдуррахман аль-Азери", - на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку", - говорится в сообщении.