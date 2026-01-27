Рейтинг@Mail.ru
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
18:33 27.01.2026 (обновлено: 18:40 27.01.2026)
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан - РИА Новости, 27.01.2026
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. РИА Новости, 27.01.2026
экономика, армения, баку, азербайджан, в мире, ереван, facebook
Экономика, Армения, Баку, Азербайджан, В мире, Ереван, Facebook
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан

Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению через Азербайджан СПГ и битума

ЕРЕВАН, 27 янв - РИА Новости. В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.
"Между Арменией и Азербайджаном достигнуто соглашение о железнодорожных перевозках сжиженного газа и битума через территорию Азербайджана. Наши предприниматели уже также могут воспользоваться этой возможностью", - написал Папоян в соцсети Facebook*.
Ранее в Армению через азербайджанскую территорию ввозились зерно, бензин и дизтопливо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Баку начал поставлять в Ереван критически важные товары, заявил Алиев
20 января, 16:07
 
