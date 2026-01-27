https://ria.ru/20260127/armeniya-2070621963.html
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан - РИА Новости, 27.01.2026
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
В Армению через Азербайджан могут ввозить сжиженный газ и битум, сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T18:33:00+03:00
2026-01-27T18:33:00+03:00
2026-01-27T18:40:00+03:00
экономика
армения
баку
азербайджан
в мире
ереван
армения
баку
азербайджан
ереван
Ереван и Баку договорились о ввозе СПГ в Армению через Азербайджан
Ереван и Баку договорились о ввозе в Армению через Азербайджан СПГ и битума