Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Теннис
 
14:48 27.01.2026 (обновлено: 15:00 27.01.2026)
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
теннис
спорт
australian open
карлос алькарас
алекс де минаур
александр зверев
спорт, australian open, карлос алькарас, алекс де минаур, александр зверев
Теннис, Спорт, Australian Open, Карлос Алькарас, Алекс де Минаур, Александр Зверев
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open

Алькарас обыграл де Минаура и вышел в полуфинал Australian Open

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В четвертьфинальной встрече Алькарас нанес поражение австралийцу Алексу де Минауру (6-й номер посева) со счетом 7:5, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут.
Алькарас впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Испанец в возрасте 22 лет и 258 дней стал третьим самым молодым игроком в Открытой эре, дошедшим до полуфинала каждого из турниров Большого шлема. Ранее он по два раза выигрывал "Ролан Гаррос" (2024, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).
В полуфинале Australian Open Алькарас сыграет с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.
Теннис Спорт Australian Open Карлос Алькарас Алекс де Минаур Александр Зверев
 
