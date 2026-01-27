https://ria.ru/20260127/alkaras-2070557261.html
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Алькарас впервые вышел в полуфинал Australian Open
Алькарас обыграл де Минаура и вышел в полуфинал Australian Open