СМИ раскрыли, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
16:39 26.01.2026
СМИ раскрыли, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа
Владимир Зеленский согласился отправить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы не разозлить президента США Дональда Трампа
СМИ раскрыли, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа

FT: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби, чтобы не разозлить Трампа

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился отправить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы не разозлить президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.
"Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Министр обороны Германии Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Вчера, 14:44
Другая причина заключается в том, что украинцы устали от боевых действий, утверждает газета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле положительно оценивают прошедшие переговоры.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана Соединенных Штатов. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Великобритании предложили новый план по Донбассу
Вчера, 11:59
 
