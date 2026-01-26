СМИ раскрыли, на что Зеленский пошел по отношению к России из-за Трампа

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский согласился отправить украинскую делегацию на переговоры с Россией в Абу-Даби, чтобы не разозлить президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times.
"Готовность Зеленского вести переговоры с россиянами обусловлена отчасти тем, что он не желает разозлить Трампа", — говорится в публикации.
Другая причина заключается в том, что украинцы устали от боевых действий, утверждает газета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в Кремле положительно оценивают прошедшие переговоры.
Переговоры в Абу-Даби
В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана Соединенных Штатов. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.