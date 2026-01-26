Рейтинг@Mail.ru
21:52 26.01.2026
Дрозденко доложил Путину о ходе реставрации Выборга
Дрозденко доложил Путину о ходе реставрации Выборга
выборг, россия, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин
Выборг, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реставрации и развитии Выборга.
"Для меня было делом чести. Это было одно из первых поручений, которые вы давали, это Выборг. На самом деле единственный средневековый город по-настоящему в России. Вы знаете его состояние еще 10-12 лет назад. Вы дали поручение, мы вместе с федералами приступили к реализации… Я помню, что вы сказали, что вы были там лично, причем за рулем сами. И сказали, что надо обратить внимание, Выборг надо приводить в порядок", - сказал Дрозденко в ходе доклада президенту.
Он доложил президенту о конкретных проектах реставрации и восстановления.
"Шесть с половиной миллиардов (рублей - ред.) вложили уже федералы, 3,8 миллиарда вложил регион, 1,8 - иное финансирование. Посмотрите, что за это время сделано. Разрешите, я похвастаюсь… Выборгский замок - завершили все реставрационные работы… Мы сделали мечту выборжан - стеклянный лифт внутри башни Олафа. Теперь маломобильные люди могут подняться наверх по стеклянному лифту", - сказал губернатор.
Он показал президенту фото еще ряда отреставрированных объектов в Выборге.
"И самое главное, мы завершили реставрацию единственного пейзажного скального парка России - это Монрепо… Причем мы восстановили и усадебные постройки. Более трех миллиардов (вложено). Здесь был и международный займ, и федеральный бюджет, и финансирование Ленинградской области. Полностью восстановили парк Монрепо… Сейчас это уникальный парк. Нам завидуют все", - сообщил Дрозденко.
Он также сообщил, что работы в Выборге продолжаются. "Центр Выборга, это жилые дома. Три миллиарда потратили на капитальный ремонт. Работ еще выше крыши. На этот год 1,2 миллиарда рублей (запланировано)… Работ еще очень много", - доложил губернатор.
Дрозденко доложил Путину о росте турпотока в Выборг
