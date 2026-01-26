Дрозденко доложил Путину о ходе реставрации Выборга

Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи

Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о ходе реставрации и развитии Выборга.

"Для меня было делом чести. Это было одно из первых поручений, которые вы давали, это Выборг . На самом деле единственный средневековый город по-настоящему в России . Вы знаете его состояние еще 10-12 лет назад. Вы дали поручение, мы вместе с федералами приступили к реализации… Я помню, что вы сказали, что вы были там лично, причем за рулем сами. И сказали, что надо обратить внимание, Выборг надо приводить в порядок", - сказал Дрозденко в ходе доклада президенту.

Он доложил президенту о конкретных проектах реставрации и восстановления.

"Шесть с половиной миллиардов (рублей - ред.) вложили уже федералы, 3,8 миллиарда вложил регион, 1,8 - иное финансирование. Посмотрите, что за это время сделано. Разрешите, я похвастаюсь… Выборгский замок - завершили все реставрационные работы… Мы сделали мечту выборжан - стеклянный лифт внутри башни Олафа. Теперь маломобильные люди могут подняться наверх по стеклянному лифту", - сказал губернатор.

Он показал президенту фото еще ряда отреставрированных объектов в Выборге.

"И самое главное, мы завершили реставрацию единственного пейзажного скального парка России - это Монрепо… Причем мы восстановили и усадебные постройки. Более трех миллиардов (вложено). Здесь был и международный займ, и федеральный бюджет, и финансирование Ленинградской области . Полностью восстановили парк Монрепо… Сейчас это уникальный парк. Нам завидуют все", - сообщил Дрозденко.