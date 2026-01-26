Европа должна понять, что США к ней никогда не вернутся, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Европа должна понять, что США к ней никогда не вернутся в своей внешней политике и надо смотреть в будущее с учетом этого, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник в эфире Blic TV глава сербского государства напомнил о речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе.
"Она поставила определенные идеологические постулаты и имела храбрость разделить настоящее и прошлое. Речь была исключительной. Европа год думает, что Америка к ней "вернется". Европа должна понять, что США к ней никогда не "вернутся", это то, что сказала Урсула. Нет ностальгии, есть интересы, смотри в будущее", - сказал Вучич.
Он добавил, что еврокомиссар по расширению Марта Кос "рассчитывает на Сербию в части независимой Европы".
Вучич ранее предположил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире. Он обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
