13:22 26.01.2026 (обновлено: 13:46 26.01.2026)
Европа должна понять, что США к ней никогда не вернутся, заявил Вучич
в мире
сша
европа
сербия
александр вучич
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире, сша, европа, сербия, александр вучич, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Европа, Сербия, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Европа должна понять, что США к ней никогда не вернутся в своей внешней политике и надо смотреть в будущее с учетом этого, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В понедельник в эфире Blic TV глава сербского государства напомнил о речи главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе.
"Она поставила определенные идеологические постулаты и имела храбрость разделить настоящее и прошлое. Речь была исключительной. Европа год думает, что Америка к ней "вернется". Европа должна понять, что США к ней никогда не "вернутся", это то, что сказала Урсула. Нет ностальгии, есть интересы, смотри в будущее", - сказал Вучич.
Он добавил, что еврокомиссар по расширению Марта Кос "рассчитывает на Сербию в части независимой Европы".
Вучич ранее предположил, что торговые войны США и ЕС отразятся на всех в мире. Он обратил внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пошлины США большой ошибкой, пообещав "пропорциональный, непоколебимый и единый ответ ЕС".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Европа не сможет обойтись без США, заявил Рютте
Вчера, 11:22
 
В миреСШАЕвропаСербияАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
