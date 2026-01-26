Рейтинг@Mail.ru
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070424798.html
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте - РИА Новости, 26.01.2026
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придётся пойти на территориальные... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:23:00+03:00
2026-01-26T21:23:00+03:00
в мире
донбасс
россия
украина
марк рютте
владимир зеленский
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070408491_0:753:2048:1905_1920x0_80_0_0_2b205c2c7497d2846da272ac3dccae45.jpg
https://ria.ru/20260126/ukraina-2070409897.html
донбасс
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070408491_0:561:2048:2097_1920x0_80_0_0_0b6a07e952a222d31428858fa62c54d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, россия, украина, марк рютте, владимир зеленский, дональд трамп, нато, европарламент, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Украина, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Европарламент, Вооруженные силы Украины
Украине придется пойти на территориальные компромиссы, заявил Рютте

Рютте: Украине придется пойти на территориальные компромиссы

© AP Photo / Virginia MayoМарк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придётся пойти на территориальные компромиссы.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
"И третий вопрос - это очень чувствительный вопрос территории. В конечном итоге только украинское правительство может решать по территории. Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину", – сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вступление Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня, заявил Рютте
Вчера, 20:14
 
В миреДонбассРоссияУкраинаМарк РюттеВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала