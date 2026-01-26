https://ria.ru/20260126/uchastniki-2070345546.html
Определились все участники четвертьфинала Australian Open
Определились все участники четвертьфинала Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Определились все участники четвертьфинала Australian Open
Определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых... РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T15:29:00+03:00
2026-01-26T15:29:00+03:00
2026-01-26T15:29:00+03:00
спорт
австралия
мельбурн
australian open
янник синнер
новак джокович
карлос алькарас
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647713_0:363:1080:971_1920x0_80_0_0_9a0de9545b0dd21707d6c033fd6ab43b.jpg
https://ria.ru/20260126/uchastnitsy-2070306412.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647713_0:262:1080:1072_1920x0_80_0_0_5d21f3c93d704bd3bb88af7bdbec0c0f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, australian open, янник синнер, новак джокович, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Янник Синнер, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Определились все участники четвертьфинала Australian Open
Определились все четвертьфиналисты Australian Open в мужском одиночном разряде