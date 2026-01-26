Рейтинг@Mail.ru
Определились все участники четвертьфинала Australian Open - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
15:29 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/uchastniki-2070345546.html
Определились все участники четвертьфинала Australian Open
Определились все участники четвертьфинала Australian Open
спорт, австралия, мельбурн, australian open, янник синнер, новак джокович, карлос алькарас, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Янник Синнер, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Определились все участники четвертьфинала Australian Open

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Действующий победитель Australian Open итальянец Янник Синнер (2-й номер посева) в четвертьфинале сыграет с американцем Беном Шелтоном (8). Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с сербом Новаком Джоковичем (4), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (5).
Занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (6), в другой паре за выход в полуфинал поборются финалист прошлогоднего розыгрыша немец Александр Зверев (3) и американец Лернер Тьен (25).
Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 1 февраля.
Определились все четвертьфиналистки Australian Open
СпортАвстралияМельбурнAustralian OpenЯнник СиннерНовак ДжоковичКарлос АлькарасАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
