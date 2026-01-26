Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Команда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила очередную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, сообщает мэрия Йошкар-Олы.

"Во время зимних торжеств инициативные горожане организовали масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи. В течение всей праздничной поры добровольцы собирали одежду, инструменты, медикаменты, оборудование, продукты питания и предметы первой необходимости для тех, кто находится на передовой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что очередной "груз заботы и тепла" уже отправили на передовую.

Подчеркивается, что акция стала символом единства и поддержки защитников, а ее организаторы получили множество теплых слов от всех, кто не остался равнодушным к судьбе воинов.