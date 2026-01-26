https://ria.ru/20260126/svo-2070366981.html
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Команда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила очередную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, сообщает мэрия Йошкар-Олы.
"Во время зимних торжеств инициативные горожане организовали масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи. В течение всей праздничной поры добровольцы собирали одежду, инструменты, медикаменты, оборудование, продукты питания и предметы первой необходимости для тех, кто находится на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очередной "груз заботы и тепла" уже отправили на передовую.
Подчеркивается, что акция стала символом единства и поддержки защитников, а ее организаторы получили множество теплых слов от всех, кто не остался равнодушным к судьбе воинов.
"Огромное спасибо каждому, кто принял участие в сборе. Ваша помощь неоценима! Мы гордимся нашими неравнодушными жителями и волонтерами. Вместе мы делаем большое дело и поддерживаем тех, кто защищает нашу страну", - заявили организаторы акции.