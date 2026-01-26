Рейтинг@Mail.ru
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:59 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/svo-2070366981.html
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО - РИА Новости, 26.01.2026
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО
Команда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила очередную партию гуманитарной помощи бойцам... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:59:00+03:00
2026-01-26T16:59:00+03:00
надежные люди
йошкар-ола
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070365591_2:0:1911:1074_1920x0_80_0_0_6aa2438b384db6b0ee80eaea6a4ef61b.jpg
https://ria.ru/20260126/svo-2070344698.html
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070365591_191:0:1623:1074_1920x0_80_0_0_ae1738b8de78b9fe7f5332eaf2708ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йошкар-ола, республика марий эл
Надежные люди, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Жители Марий Эл отправили гуманитарный груз на передовую СВО

В Йошкар-Оле волонтеры отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

© Мэрия Йошкар-Олы/TelegramКоманда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила партию гуманитарной помощи бойцам СВО
Команда добровольческого движения Марий Эл Семьи Ангелов Войны совместно с неравнодушными жителями отправила партию гуманитарной помощи бойцам СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Мэрия Йошкар-Олы/Telegram
Команда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила партию гуманитарной помощи бойцам СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 янв - РИА Новости. Команда добровольческого движения Марий Эл "Семьи Ангелов Войны" совместно с неравнодушными жителями отправила очередную партию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, сообщает мэрия Йошкар-Олы.
"Во время зимних торжеств инициативные горожане организовали масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи. В течение всей праздничной поры добровольцы собирали одежду, инструменты, медикаменты, оборудование, продукты питания и предметы первой необходимости для тех, кто находится на передовой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очередной "груз заботы и тепла" уже отправили на передовую.
Подчеркивается, что акция стала символом единства и поддержки защитников, а ее организаторы получили множество теплых слов от всех, кто не остался равнодушным к судьбе воинов.
"Огромное спасибо каждому, кто принял участие в сборе. Ваша помощь неоценима! Мы гордимся нашими неравнодушными жителями и волонтерами. Вместе мы делаем большое дело и поддерживаем тех, кто защищает нашу страну", - заявили организаторы акции.
Две фуры гуманитарной помощи отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В зону СВО отправили две фуры гуманитарной помощи из Алтайского края
Вчера, 15:27
 
Надежные людиЙошкар-ОлаРеспублика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала