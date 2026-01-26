Суд лишил прав петербуржца, который якобы опьянел из-за корма для попугаев

Она рассказала, что при рассмотрении дела Тетерин вину не признал и поведал, что на КАД произошло ДТП с его участием. "В течение 16 часов он ожидал инспекторов ДПС, замерз и проголодался. В машине находился корм для попугаев, который, за неимением другой еды, он съел. Оказалось, что данный корм содержит конопляное семя. Вероятно, из-за этого на медицинском освидетельствовании у него и были выявлены каннабинолы", - пояснила Лебедева.