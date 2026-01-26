Рейтинг@Mail.ru
Суд лишил прав петербуржца, который якобы опьянел из-за корма для попугаев
17:50 26.01.2026
Суд лишил прав петербуржца, который якобы опьянел из-за корма для попугаев
Суд лишил прав петербуржца, который якобы опьянел из-за корма для попугаев
происшествия, санкт-петербург, ломоносов, россия, гибдд мвд рф, ульяновский автомобильный завод (уаз), крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Санкт-Петербург, Ломоносов, Россия, ГИБДД МВД РФ, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Крушение вертолета в Дагестане
Суд лишил прав петербуржца, который якобы опьянел из-за корма для попугаев

Суд лишил прав жителя Петербурга, который якобы опьянел из-за корма для попугаев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Суд не поверил петербуржцу, утверждавшему, что состояние наркотического опьянения, выявленное у него после ДТП, стало следствием съеденного им из-за голода при долгом ожидании инспекторов ГАИ корма для попугаев, и лишил его прав более чем на полтора года, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Мировой судья судебного участка №115 Санкт-Петербурга привлекла к административной ответственности Сергея Тетерина за то, что 24.10.2025 в 18 час. 45 мин. он управлял автомобилем УАЗ в городе Ломоносов в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ)", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что при рассмотрении дела Тетерин вину не признал и поведал, что на КАД произошло ДТП с его участием. "В течение 16 часов он ожидал инспекторов ДПС, замерз и проголодался. В машине находился корм для попугаев, который, за неимением другой еды, он съел. Оказалось, что данный корм содержит конопляное семя. Вероятно, из-за этого на медицинском освидетельствовании у него и были выявлены каннабинолы", - пояснила Лебедева.
Актом медицинского освидетельствования у Тетерина установлено состояние опьянения, обнаружена тетрагидроканнабиноловая кислота.
Суд Тетерину не поверил, тем более что анализ корма его слова не подтвердил. "Поэтому 1 год и 7 месяцев лишения прав и штраф в 45 000 рублей", - заключила Лебедева.
В Приморье проверят данные о подмене младенцев в роддоме в 1989 году
