08:00 26.01.2026 (обновлено: 08:03 26.01.2026)
"Для меня это гражданская война". Как врач из Москвы помогает фронту
"Для меня это гражданская война". Как врач из Москвы помогает фронту
Отпуск в прифронтовых районах Белгородчины или в операционной Артемовска почти на передовой — анестезиолог-реаниматолог из Москвы Константин Леушин уже четыре... РИА Новости, 26.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота прифронтового госпиталя
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Работа прифронтового госпиталя
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Отпуск в прифронтовых районах Белгородчины или в операционной Артемовска почти на передовой — анестезиолог-реаниматолог из Москвы Константин Леушин уже четыре года регулярно наведывается в зону СВО. Вместе с другими медиками он спас сотни жизней — бойцов и гражданских. О том, почему боевые действия на Украине стали для врача личным вызовом, — в материале РИА Новости.

Одна страна, одна семья

Весной 2022 года Леушин отправился в белгородское приграничье. Вместе с коллегами на скорой доставлял раненых в больницы во время обстрелов, в том числе в Харьковской области.
"Пожалуй, главным мотиватором поездки стал живущий в Днепропетровске родной брат. После начала СВО он занял агрессивную проукраинскую позицию и стал желать всем нам смерти, — иронизирует врач. — Я, в свою очередь, подумал, что умирать должны не все и надо, наверное, попытаться кого-то спасти".
Нанесение удара по позициям ВСУ бойцами минометного расчета 208-го казачьего полка Народной милиции ЛНР в районе Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
"Только не отдавайте нас Украине": что творится в Красном Лимане
30 сентября 2022, 08:00
Константин вырос в Красном Лимане. Школьником пожил недолго в Ямало-Ненецком автономном округе, после чего вернулся в родной город и поступил в медучилище. Там же начал медицинскую карьеру — фельдшером на скорой. Вскоре уехал в Днепропетровск учиться в мединституте, а после окончания несколько лет работал в местной больнице.
Потом поехал на Север — в Новый Уренгой. Прожил там около десяти лет и перебрался в Москву. Летом 2014-го, после событий на Майдане, отправился в командировку от Федерального медико-биологического агентства в расположенный на границе с ЛНР Донецк Ростовской области — оказывать помощь беженцам. Потоки, по его словам, были огромные.
"Колонны принимали в основном ночью, потому что днем ВСУ бомбили их с самолетов и закидывали фосфором, — вспоминает Константин. — Отдельные истории навсегда врезались в память. Например, как бабушка во время обстрела накрыла внука своим телом, сохранив его жизнь ценой своей".
© Фото предоставлено Константином ЛеушинымКонстантин внутри реанимобиля
Константин внутри реанимобиля - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото предоставлено Константином Леушиным
Константин внутри реанимобиля
Там же Леушин пристально следил за событиями в Красном Лимане, где большинство жителей проголосовали за вхождение в ДНР. Однако эйфория Русской весны продлилась недолго: уже в начале июня в город зашли украинские войска и нацбатальоны. Особенно активных сторонников республики с тех пор больше никто не видел.

Последний визит

"Уже тогда в семье назревал раскол, — рассказывает врач. — Брат тоже сперва ужасался тому, как летом 2014 года бомбили Луганск с самолетов или обстреливали колонны беженцев, но постепенно начал оправдывать украинских военных".
Разрыв между двумя некогда самыми близкими людьми увеличивался и к весне 2022-го стал почти непреодолимым.
"Многие родственники, кроме отца, откровенно воспринимали нас как врагов, — объясняет Константин. — Например, брат мог мне написать: "Вас всех надо уничтожить". А через неделю интересовался, все ли у меня в порядке. Такие эмоциональные качели у него до сих пор. Я считаю, что настоящие наши враги — не простые обыватели, а бандеровцы. Остальные — жертвы пропаганды, которым никогда не скажут, что украинские войска творили, например, в Мариуполе".
Соладаты проверяют мужчин на предмет националистических татуировок - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
"На груди выжжена свастика": что после себя оставляет "Азов" в Мариуполе
28 марта 2022, 14:17
Леушин же таких историй услышал достаточно во время второй командировки в зону СВО в июне 2022 года. В качестве сотрудника Федерального центра кардиохирургии имени Бакулева он месяц проработал в единственной уцелевшей больнице только что освобожденного города. Местные постоянно вспоминали, как азовцы не давали эвакуироваться, расстреливая — часто в спину — пытавшихся убежать подальше от войны жителей.
"В больнице тогда всю весну — а она, как назло, выдалась очень холодной — работали анестезиолог Ирина Пономаренко, главврач Сергей Орлеанский и заведующий отделением хирургии Михаил Николаевич, — рассказывает Константин. — Помогали раненым, принимали роды, хотя не было ни электричества, ни воды. При этом для ординаторов оставшиеся врачи оборудовали операционную в подвале, где безопасно, а сами оперировали прямо под обстрелами на первом этаже. Нет слов, чтобы выразить восхищение этими людьми, с которыми я очень сдружился".
Спустя еще месяц, в августе, Леушин отправился уже в Луганск, где в местной больнице помогал вытаскивать с того света тяжелораненых. Тогда же на три дня ему удалось вырваться в родной Красный Лиман, находившийся под контролем российской армии. А через месяц туда вновь зашли ВСУ вместе с нацбатальоном "Правый сектор"*.
© Фото предоставлено Константином ЛеушинымВрач в зоне СВО
Врач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото предоставлено Константином Леушиным
Врач в зоне СВО

Печатная терапия

Вернувшись в Москву, Константин занялся привычной работой в мирных условиях, дежурил сутки через сутки сразу в нескольких медучреждениях. Но долго не продержался.
"В конце апреля 2023-го взял очередной месячный отпуск и уже в составе медгруппы ЧВК "Вагнер" отправился в прифронтовой подземный госпиталь "Рюмка", расположенный в штольнях Артемовского винзавода, — говорит врач. — Как раз в разгар так называемой бахмутской мясорубки.
Затем было еще несколько "отпускных командировок" в Курскую область и на новые территории России. Всякий раз возвращаясь домой, Константин делал заметки о поездках. Сначала записывал рассказы жителей Мариуполя, потом собственные переживания и впечатления. Для него это была своеобразная терапия — возможность выговориться, но не вслух, а на бумаге.
Военнослужащий Народной милиции ДНР у разобранной машины украинской полиции в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
"Теперь руки развязаны": зачистка Мариуполя близится к завершению
2 апреля 2022, 08:00
"Первый писательский опыт я приобрел, еще когда фиксировал истории болезни пациентов, а моими литературными редакторами стали завкафедрой института и завотделением больницы, — шутит Леушин. — Так или иначе, но у врачей очень насыщенная эмоциональная жизнь. Чтобы продолжать нормально работать, все чувства надо прятать довольно глубоко, иначе психика не вывезет. Кто-то потом снимает стресс алкоголем, кто-то спортом, а я начал писать и отправлять заметки друзьям".
"Телеграмное" творчество вылилось в написанную еще до СВО первую книгу о работе анестезиолога-реаниматолога. А потом появилась и вторая — в ней он детально описал опыт работы в зоне боевых действий, характеры и судьбы встреченных людей, личные мотивы и переживания.
© Фото предоставлено Константином ЛеушинымКонстантин подписывает читателю свою книгу
Константин подписывает читателю свою книгу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото предоставлено Константином Леушиным
Константин подписывает читателю свою книгу
Впрочем, останавливаться на достигнутом Леушин не собирается: в скором времени планирует поехать в зону СВО и оказаться в уже привычной для себя среде обитания. Он очень надеется, что на этот раз удастся снова побывать в родном Красном Лимане, к которому уже почти вплотную подошли российские войска.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
