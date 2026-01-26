https://ria.ru/20260126/shumakher-2070272431.html
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле при помощи медицинского персонала, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T10:30:00+03:00
2026-01-26T10:30:00+03:00
2026-01-26T12:52:00+03:00
формула-1
спорт
льюис хэмилтон
михаэль шумахер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859523603_0:190:2480:1585_1920x0_80_0_0_0c4773bc7a1e00a726e635dd4f81711b.jpg
https://ria.ru/20260123/uiljams-2069923178.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859523603_0:0:2481:1860_1920x0_80_0_0_b18e56900f97947c594361c5b6c4ec71.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, льюис хэмилтон, михаэль шумахер
Формула-1, Спорт, Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели