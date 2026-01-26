Рейтинг@Mail.ru
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Формула-1
 
10:30 26.01.2026 (обновлено: 12:52 26.01.2026)
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ
Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле при помощи медицинского персонала, сообщает Daily Mail. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Новости
спорт, льюис хэмилтон, михаэль шумахер
Формула-1, Спорт, Льюис Хэмилтон, Михаэль Шумахер
Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле, пишут СМИ

Daily Mail: Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

© Фото : Твиттер "Феррари"Легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер
Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Твиттер "Феррари"
Легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер передвигается по дому в инвалидном кресле при помощи медицинского персонала, сообщает Daily Mail.
По информации источника, Шумахер больше не прикован к постели, но он не может самостоятельно ходить, поэтому его возят по дому медсестры и терапевты.
Шумахеру 57 лет. Вместе с британцем Льюисом Хэмилтоном он делит первую строчку по количеству чемпионских титулов "Формулы-1" (рекордные семь побед). На его счету 91 выигранная гонка.
Шумахер 29 декабря 2013 года серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга, он долгое время находился в коме.
Формула-1 Спорт Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
 
