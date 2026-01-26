В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решения о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями будут принимать уполномоченные органы власти или суды, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.

"Решения о блокировке запрещённой информации в той или иной сфере принимают уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды. Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти", - сообщили в ведомстве.