15:39 26.01.2026 (обновлено: 15:51 26.01.2026)
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ
В Роскомнадзоре ответили на вопрос о возможной блокировке сайтов с ГДЗ

РКН: решения о блокировке сайтов с ГДЗ будут принимать уполномоченные органы

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Решения о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями будут принимать уполномоченные органы власти или суды, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Решения о блокировке запрещённой информации в той или иной сфере принимают уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды. Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти", - сообщили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ сообщали РИА Новости, что ведомство подготовило законопроект по блокировке в интернете готовых домашних заданий из учебников и пособий. В ведомстве уточняли, что блокировка готовых домашних заданий в интернете будет носить адресный характер, полного запрета любых вспомогательных материалов не предполагается.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Госдуме не поддержали проект о блокировке сайтов с ГДЗ
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
