Плейбой вернулся! Как самый брутальный русский взорвал Australian Open

Марат Сафин заявился на Открытый чемпионат Австралии в роли тренера и сразу привлек к себе внимание. РИА Новости Спорт рассказывает, чем главный теннисный "рок-н-рольщик" спустя десятилетия покорил Мельбурн.

Девушки, которых нельзя забыть

Сафин в "Мельбурн-парке" — легенда, и не только благодаря победе на Australian Open в 2005 году. Точнее, даже не столько. Еще за три года до того, как Марат поднял над головой чемпионский кубок, он потряс всех, привезя с собой целую команду болельщиц модельной внешности. Одна газета писала о восьми девушках, но на самом деле их было три. На каждом матче Сафина они сидели в его ложе и очень отвлекали окружающих своей одеждой, которая не всегда прикрывала их достоинства.

На том турнире 22-летнего россиянина консультировал известный австралийский теннисист и тренер Даррен Кэхилл. Уже через много лет он вспоминал, что с настороженностью относился к окружению Марата.

« "Моя жена тогда с восторгом относилась к Сафину и уговаривала стать меня его постоянным тренером, — рассказывал специалист. — Но я увидел эту троицу, выглядевшую как группа профессионалок, и спросил ее: ты тоже хочешь быть частью этого? Она немедленно ответила: дорогой, считай меня номером четыре".

Правда, сами девушки, с которыми сумели тогда поговорить журналисты, заявили, что находятся с секс-символом тенниса того времени исключительно в дружеских отношениях. Только одна из них — топ-модель Екатерина Бестужева — приехала с Маратом из Москвы, а две другие вообще оказались местными. Сам Сафин тоже утверждал, что его только попросили "достать билеты для друзей". Впрочем, вряд ли во все эти россказни кто-то поверил, особенно если учесть, что с австралийской частью "группы поддержки" Сафина познакомил его тогдашний приятель и коллега по туру Марк Филиппусис, еще один завзятый плейбой.

В итоге Кэхилл стал тренером Андре Агасси, о развитии его отношений с запавшей на Сафина супругой история умалчивает, а вот сам Марат, проиграв в финале того Australian Open шведу Томасу Юханссону (к слову, нынешнему тренеру Даниила Медведева), с самоиронией извинился за поражение и поблагодарил за поддержку "свою семью", заставив расхохотаться весь стадион. "Согласитесь, у меня очень красивая скамейка", — заметил он. Ну а в одной из газет фотография "Сафинеток", как прозвали девушек журналисты, была подписана фразой "мы их никогда не забудем".

Ту историю вспоминают во время чемпионата Австралии примерно каждый год. Все-таки публика любит таких "плохих парней", как Сафин. К тому же, когда они побеждают — а Марат в 2005 стал в Мельбурне чемпионом, уже приехав не с тремя, а с одной девушкой, будущей женой Романа Абрамовича Дарьей Жуковой. Так что то, с каким восторгом восприняли в Австралии возвращение на места боевой славы уже 45-летнего и слегка потрепанного жизнью Марата, вполне объяснимо. Тем более что иконой стиля он быть не перестал — только в своей собственной неповторимой интерпретации. Солнцезащитные очки, нарочито растрепанная шевелюра и бородка, мятая футболка — ни дать ни взять Большой Лебовски.

Поможет ли Рублеву "хакуна матата"?

Что же делал в Австралии Сафин? Для начала, сыграл в турнире за миллион австралийских долларов! Правда, в довольно своеобразном — каждый матч состоял всего лишь из одного розыгрыша, но зато в нем участвовали многие легенды мирового тенниса настоящего и прошлого наряду с обычными людьми. Один из них, местный тренер Джордан Смит, сенсационно и обогатился на миллион — и это при том, что играли и Янник Синнер, и Карлос Алькарас. Сафин же прошел один круг, обыграв чемпиона одного из австралийских штатов, но во втором вылетел от 34-й ракетки мира американца Фрэнсиса Тиафо.

Еще Марат с удовольствием фотографировался со старыми друзьями-товарищами. Так, свое изображение с Роджером Федерером в соцсетях он смешно подписал словом duuuude, что можно вольно перевести как "брателло". Но все-таки главной целью приезда Сафина в Мельбурн была работа. С апреля прошлого года легенда тенниса 2000-х тренирует нынешнюю российскую суперзвезду Андрея Рублева. Как известно, человека очень нервного и импульсивного, которому, как считали многие, не хватало психологической устойчивости для того, чтобы сделать решающий шаг на теннисную вершину. И именно Сафин, чье отношение к окружающей действительности многие бы охарактеризовали словами "хакуна матата", виделся идеальной кандидатурой для того, чтобы наставить Рублева на путь истинный.

Но пока сказать, что у Марата это на сто процентов получается, довольно трудно. Да, его ученик стал спокойнее. Диких выплесков эмоций на корте, периодически становившихся вирусными в интернете, у Андрея практически нет. Но нет и серьезных результатов, которые, как считают эксперты, 28-летний россиянин способен показывать. С момента начала работы с Сафиным Рублев не выиграл ни одного турнира АТР. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга, продолжая балансировать где-то в середине второй десятки мирового рейтинга. Безусловно, уступать по набранным очкам всего лишь четырнадцати теннисистам на планете — это вовсе не так и плохо. Но только не для человека, который стоял в классификации пятым.

© Соцсети теннисиста Андрей Рублев © Соцсети теннисиста Андрей Рублев

Начиная работать с Рублевым, Сафин признавал, что моментального прогресса не будет. "Я могу показать ему дорогу, но он должен по ней пройти, — говорил Марат. — И это не произойдет волшебным образом, нужно будет работать. Но мне кажется, он готов это делать".

Главное, чего до сих пор недостает Рублеву, как видится — это веры в собственные силы. Именно это пытался вселить в него Сафин, крича во время матча третьего круга Australian Open: "Ты слишком ***** (сильно) его уважаешь!", имея в виду аргентинского соперника Франсиско Черундоло. Андрей в итоге проиграл, что многие сочли сенсацией. Но увы, это не так: аргентинец и раньше был для Рублева неудобным оппонентом, а для перелома неприятных серий нужно такое ментальное состояние, которого российский теннисист, по всей видимости, еще не достиг.