09:57 26.01.2026 (обновлено: 10:06 26.01.2026)
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира
Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, следует из отчета World Population Review. РИА Новости, 26.01.2026
австралия, бразилия, греция
Австралия, Бразилия, Греция
© Fotolia / George MayerМужчина и женщина
Мужчина и женщина. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, следует из отчета World Population Review.
Список составлен на основе так называемого международного индекса сексуальной распущенности. При расчетах учитывались данные 45 стран по таким показателям, как среднее количество сексуальных партнеров, средний возраст первого полового контакта, легальность проституции, общественное отношение к добрачным сексуальным отношениям и уровень распространенности заболеваний, передающихся половым путем.
Наивысшие баллы получила Австралия: среднее количество партнеров составляет 13,3, а средний возраст первого полового акта — 17,9 лет. Бразилия заняла вторую строчку, а Греция — третью.
Кроме того, в первую десятку вошли Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР.
Россия оказалась на 32-м месте. Среднее количество партнеров составило девять, а возраст первого полового контакта — 18,7 лет.
АвстралияБразилияГреция
 
 
