https://ria.ru/20260126/reyting-2070261679.html
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира - РИА Новости, 26.01.2026
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира
Австралия, Бразилия и Греция возглавили рейтинг стран с самым высоким уровнем сексуальной активности, следует из отчета World Population Review. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T09:57:00+03:00
2026-01-26T09:57:00+03:00
2026-01-26T10:06:00+03:00
австралия
бразилия
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98918/81/989188103_0:614:2805:2192_1920x0_80_0_0_e9c4356ba3870075836dd99434af28cf.jpg
https://ria.ru/20260126/rossija-2070256375.html
https://ria.ru/20260126/benzin-2070226140.html
австралия
бразилия
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98918/81/989188103_0:351:2805:2455_1920x0_80_0_0_ef0918d79696365e8f63f9f10b5d5fa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, бразилия, греция
Австралия, Бразилия, Греция
Опубликован рейтинг самых распутных стран мира
Австралия, Бразилия и Греция вошли в топ-3 самых распутных стран мира