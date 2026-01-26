Путин и Дрозденко обсудили защиту Ленинградской области от БПЛА

Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в понедельник обсудил меры по защите региона от попыток атак беспилотников.

Дрозденко отметил, что отдельно хочет обсудить поручения главы государства о защите Ленинградской области и неба от атак БПЛА.

"Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Здесь Вы видите, как они выглядят... И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они…", - сказал Дрозденко, показывая презентацию.

"А нас просят этого не делать", - сказал президент.