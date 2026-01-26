Рейтинг@Mail.ru
20:44 26.01.2026
Путин и Дрозденко обсудили защиту Ленинградской области от БПЛА
Путин и Дрозденко обсудили защиту Ленинградской области от БПЛА
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в понедельник обсудил меры по защите региона от попыток... РИА Новости, 26.01.2026
ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин
Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
Владимир Путин и Александр Дрозденко во время встречи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в понедельник обсудил меры по защите региона от попыток атак беспилотников.
Дрозденко отметил, что отдельно хочет обсудить поручения главы государства о защите Ленинградской области и неба от атак БПЛА.
"Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Здесь Вы видите, как они выглядят... И это дает эффект. Вы знаете, что попытки атаковать, они…", - сказал Дрозденко, показывая презентацию.
"А нас просят этого не делать", - сказал президент.
"Владимир Владимирович, это надо делать, потому что это очень важно", - отреагировал губернатор.
Путин поручил продолжить восстановление старого Выборга
Вчера, 20:40
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
