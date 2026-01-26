Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину об основных проектах к столетию региона, которое будет отмечаться в 2027 году.
"Мы готовим несколько проектов (к столетию Ленинградской области - ред.). Не просим финансирования, просто хотел бы вас ознакомить. Задача такая к столетию - думаем о будущем и сохраняем прошлое. Проекты в основном направлены на сохранение памятников культурного наследия и на детей", - сообщил Дрозденко.
В числе основных проектов он назвал, в частности, строительство детской больницы в Сертолово, создание в регионе лицея для одаренных детей совместно с образовательным центром "Сириус", а также проект модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни".
Ранее в январе Дрозденко представил логотип к столетию Ленинградской области, где единица стилизована в виде маяка, а нули соединены символом "бесконечность".
