Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/putin-2070412912.html
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию - РИА Новости, 26.01.2026
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину об основных проектах к столетию региона, которое будет... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:34:00+03:00
2026-01-26T20:34:00+03:00
ленинградская область
россия
сертолово
александр дрозденко
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_bc8e0782a4dd2cef0de47db6357db782.jpg
https://ria.ru/20250625/lenoblast-2025424095.html
ленинградская область
россия
сертолово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070401027_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_6a1f31b40381b4420973c568720360b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, сертолово, александр дрозденко, владимир путин, общество
Ленинградская область, Россия, Сертолово, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Общество
Губернатор Ленинградской области рассказал Путину о проектах к ее столетию

Дрозденко рассказал Путину об основных проектах к столетию Ленобласти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину об основных проектах к столетию региона, которое будет отмечаться в 2027 году.
Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко.
"Мы готовим несколько проектов (к столетию Ленинградской области - ред.). Не просим финансирования, просто хотел бы вас ознакомить. Задача такая к столетию - думаем о будущем и сохраняем прошлое. Проекты в основном направлены на сохранение памятников культурного наследия и на детей", - сообщил Дрозденко.
В числе основных проектов он назвал, в частности, строительство детской больницы в Сертолово, создание в регионе лицея для одаренных детей совместно с образовательным центром "Сириус", а также проект модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни".
Ранее в январе Дрозденко представил логотип к столетию Ленинградской области, где единица стилизована в виде маяка, а нули соединены символом "бесконечность".
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей
25 июня 2025, 18:24
 
Ленинградская областьРоссияСертоловоАлександр ДрозденкоВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала