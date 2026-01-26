Рейтинг@Mail.ru
Путин всегда рад рассказать гостям о сокровищах Эрмитажа, заявил Песков
16:41 26.01.2026 (обновлено: 18:28 26.01.2026)
Путин всегда рад рассказать гостям о сокровищах Эрмитажа, заявил Песков
россия, санкт-петербург, малайзия, владимир путин, дмитрий песков, михаил пиотровский
Россия, Санкт-Петербург, Малайзия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Пиотровский
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда рад возможности самостоятельно рассказать своим гостям о сокровищах Эрмитажа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любой гость Санкт-Петербурга, тем более высокопоставленный, обязательно хочет побывать в Эрмитаже, это истина непреложная. Конечно же Путин, будучи очень радушным хозяином, всегда рад предоставить своим гостям такую возможность и тем более сам рассказать о нашей культурной сокровищнице", - сказал Песков, кадры показал телеканал "Россия 24".
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с гендиректором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Путин показал султану Малайзии императорский трон в Эрмитаже
РоссияСанкт-ПетербургМалайзияВладимир ПутинДмитрий ПесковМихаил Пиотровский
 
 
Заголовок открываемого материала