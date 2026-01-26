Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/putin-2070390912.html
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях - РИА Новости, 26.01.2026
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:24:00+03:00
2026-01-26T18:24:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070389780_173:616:2718:2048_1920x0_80_0_0_55cd44dfaf4a599e7aa3405aadbf6e2c.jpg
https://ria.ru/20260121/manturov-2069405299.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063260166.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070389780_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_3d95807e48e8daa847094e14cfc5bd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, общество
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов, Общество
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях

Путин призвал решить проблему с местами в яслях в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением местами в яслях.
Во время рабочей встречи Беглов проинформировал Путина, что с 2019 по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Мантуров предложил открыть ясли на промышленных предприятиях по всей стране
21 января, 19:12
"Это школы, детские сады. Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли", - рассказал он.
"Я понял. А ясли?" - отреагировал Путин.
"Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим", - ответил губернатор.
"Это очень важная задача", - подчеркнул президент.
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях и детском саду - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин предложил увеличить время, которое дети проводят в яслях
19 декабря 2025, 14:23
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр БегловОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала