Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением местами в яслях.

Во время рабочей встречи Беглов проинформировал Путина , что с 2019 по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.

"Это школы, детские сады. Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли", - рассказал он.

"Я понял. А ясли?" - отреагировал Путин.

"Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим", - ответил губернатор.