https://ria.ru/20260126/putin-2070390912.html
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях - РИА Новости, 26.01.2026
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:24:00+03:00
2026-01-26T18:24:00+03:00
2026-01-26T18:24:00+03:00
россия
санкт-петербург
владимир путин
александр беглов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070389780_173:616:2718:2048_1920x0_80_0_0_55cd44dfaf4a599e7aa3405aadbf6e2c.jpg
https://ria.ru/20260121/manturov-2069405299.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063260166.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070389780_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_3d95807e48e8daa847094e14cfc5bd4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, александр беглов, общество
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Беглов, Общество
Путин обсудил с Бегловым обеспечение местами в яслях
Путин призвал решить проблему с местами в яслях в Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил необходимость решения задачи с обеспечением местами в яслях.
Во время рабочей встречи Беглов
проинформировал Путина
, что с 2019 по 2024 год в городе построили 320 недостающих социальных объектов.
"Это школы, детские сады. Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли", - рассказал он.
"Я понял. А ясли?" - отреагировал Путин.
"Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим", - ответил губернатор.
"Это очень важная задача", - подчеркнул президент.