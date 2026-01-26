Путин на прощание обнял султана Малайзии

https://ria.ru/20260126/putin-2070388658.html
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим обнялись на прощание после экскурсии по Эрмитажу. РИА Новости, 26.01.2026
Путин и султан Ибрагим обнялись после экскурсии по Эрмитажу