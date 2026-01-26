Рейтинг@Mail.ru
Путин на прощание обнял султана Малайзии - РИА Новости, 26.01.2026
18:13 26.01.2026
Путин на прощание обнял султана Малайзии
Путин на прощание обнял султана Малайзии - РИА Новости, 26.01.2026
Путин на прощание обнял султана Малайзии
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим обнялись на прощание после экскурсии по Эрмитажу. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:13:00+03:00
2026-01-26T18:13:00+03:00
малайзия, россия, санкт-петербург, владимир путин, михаил пиотровский, в мире
Малайзия, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, В мире
Путин на прощание обнял султана Малайзии

Путин и султан Ибрагим обнялись после экскурсии по Эрмитажу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим во время посещения Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим обнялись на прощание после экскурсии по Эрмитажу.
В понедельник президент РФ встретился с королем Малайзии в Эрмитаже и вместе с гендиректором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию. Кроме того, лидеры пообщались один на один за завтраком. Перед тем как покинуть Эрмитаж, верховный правитель Малайзии также оставил запись в книге почетных гостей.
Завершая встречу, Путин проводил верховного правителя Малайзии до выхода из Эрмитажа. Они пожали друг другу руки, обнялись и тепло попрощались.
Султан Ибрагим находится в Петербурге с частным визитом.
МалайзияРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинМихаил ПиотровскийВ мире
 
 
