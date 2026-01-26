Рейтинг@Mail.ru
15:57 26.01.2026 (обновлено: 16:43 26.01.2026)
Путин пообщался с Пиотровским перед встречей с правителем Малайзии
Путин пообщался с Пиотровским перед встречей с правителем Малайзии
Президент России Владимир Путин пообщался с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским перед встречей с верховным правителем Малайзии султаном... РИА Новости, 26.01.2026
россия, малайзия, санкт-петербург, владимир путин, михаил пиотровский, политика
Россия, Малайзия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Политика
Путин пообщался с Пиотровским перед встречей с правителем Малайзии

Путин пообщался с главой Эрмитажа Пиотровским перед встречей с султаном Малайзии

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время встречи в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 26 января 2026
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время встречи в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время встречи в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. 26 января 2026
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским перед встречей с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.
Кадры их общения распространила пресс-служба Кремля. Путин и руководитель музея беседовали, сидя за столом, в ожидании прибытия зарубежного гостя.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с Пиотровским провел для короля экскурсию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
России импонирует подход Малайзии к двусторонним отношениям, заявил Песков
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
