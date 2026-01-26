Рейтинг@Mail.ru
Путин провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу
26.01.2026
Путин провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу
Путин провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу - РИА Новости, 26.01.2026
Путин провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу
Президент России Владимир Путин провел для короля Малайзии султана Ибрагима экскурсию по Эрмитажу, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
Путин провел для короля Малайзии экскурсию по Эрмитажу

РИА Новости: Путин провел для короля Малайзии Ибрагима экскурсию по Эрмитажу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел для короля Малайзии султана Ибрагима экскурсию по Эрмитажу, показав главные сокровища музея, в том числе знаменитые часы "Павлин", передает корреспондент РИА Новости.
Султан Ибрагим прибыл в Петербург в воскресенье с частным визитом. В понедельник Путин встретился с ним в Эрмитаже и вместе с директором музея Михаилом Пиотровским провел для короля экскурсию.
Иностранному гостю показали знаменитые часы "Павлин", изготовленные из золоченой бронзы и серебра английским ювелиром и механиком Джеймсом Коксом в конце XVIII века. На сегодняшний день это единственный в мире крупный автомат XVIII века, дошедший до нашего времени без изменений и в действующем состоянии. Часы были заказаны фаворитом Екатерины II князем Григорием Потемкиным для Эрмитажа императрицы. Они были привезены в Россию в разобранном виде, собрал их и привёл в действие русский механик Иван Кулибин.
Также султану Ибрагиму показали кинжал крис с ножнами. Такие кинжалы были распространены в XVII и начале XVIII века в Индонезии и Малайзии, а также были хорошо известны в ряде соседних стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, в Эрмитаже хранится сабля с ножнами, которую использовали в Юго-Восточной Азии в XVIII и первой половине XIX века. Сабли (pedang) с длинными прямыми или слабоизогнутыми клинками были известны на всей территории Малайского архипелага.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Межгосударственные отношения России и Малайзии
14 мая 2025, 00:30
 
Юго-Восточная АзияСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинМихаил ПиотровскийЕкатерина IIМалайзияВ мире
 
 
